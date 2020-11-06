MasterChef Fildişi çikolata nasıl yapılır? Fildişi çikolata malzemleri nelerdir?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

MasterChef Fildişi çikolata nasıl yapılır? Fildişi çikolata malzemleri nelerdir?

06.11.2020 10:31 | Son Güncelleme: 06.11.2020 10:36
MasterChef Fildişi çikolata nasıl yapılır? Fildişi çikolata malzemleri nelerdir?

Çikolatanın çok daha iştah açıcı, mükemmel ve lezzetli hale gelmesi için gastronomide uygulanan bazı teknikler bulunuyor. Bunlardan birisi de Fildişi çikolata yapmaktır. Peki Fildişi çikolata nedir? Fildişi çikolata Nasıl yapılır?

Çikolatanın çok daha iştah açıcı, mükemmel ve lezzetli hale gelmesi için gastronomide uygulanan bazı teknikler bulunuyor. Bunlardan birisi de Fildişi çikolata yapmaktır. Peki Fildişi çikolata nedir? Fildişi çikolata Nasıl yapılır?

MASTERCHEF FİLDİŞİ ÇİKOLATA TARİFİ

50 gram kakao yağı

Bir su bardağının üçte biri kadar toz şeker

1 yemek kaşığı süt tozu

Yarım çay kaşığı vanilya özütü

1 tutam tuz

FİLDİŞİ ÇİKOLATA PÜF NOKTALARI

Yalnızca 5 malzemeyle yapabileceğin bu tarif ile ortalama 10-12 adet beyaz çikolata çıkmakta. Daha fazla veya daha az istersen oranları eşit şekilde değiştirebilirsin.

Beyaz çikolata kalori değeri ise diğer çikolata çeşitlerinden fazla olsa da kullanılan malzemeye göre bu oran değişmekte.

Bu tarif ile beyaz çikolata sosu elde edeceksin. Beyaz çikolata sosunu dondurduktan sonra lezzetli beyaz çikolataların hazır olacak.

Beyaz kakao da diyebileceğimiz süt tozu, bu tarifin vazgeçilmez malzemelerinden biri. Süt tozunu şekerle birlikte karıştırıp kakao yağına eklediğinde pütürlü olmayan bir kıvam elde etmelisin.

Çikolataları tüketmeden önce buzlukta en az 2 saat, mümkünse bir gece dinlendirmelisin.

FİLDİŞİ ÇİKOLATA (BEYAZ ÇİKOLATA) NASIL YAPILIR?

MasterChef Fildişi çikolata nasıl yapılır? Fildişi çikolata malzemleri nelerdir?

Beyaz çikolata için öncelikle kakao yağını eritmekle işe başla. Kakao yağını eritmek için mikrodalga fırın kullanabilirsin. Mikrodalga fırının yoksa endişelenme! Her zamanki gibi benmari usulünü uygula. Kakao yağını içerisinde kaynamakta olan su bulunan tencerenin üzerine ayrı bir kap ile birlikte al. Bu aşamada kesinlikle kakao yağına su değdirme. Kaynar su hem kakao yağını yakar hem de kıvamını bozar.

Düzenli olarak karıştır ve tamamen sıvı bir hâl alan kakao yağını tencerenin üzerinden al.

Ayrı bir kapta şekeri ve süt tozunu karıştırmaya başla. Kullandığın şekerin kakao yağında tamamen çözünüp eriyeceğinden emin olmalısın.

Tuzu ve vanilya özütünü de süt tozu ve şeker karışımının içine koy.

Tüm malzemeleri karıştırdıktan sonra kakao yağı ve süt tozu karışımını birleştir. İki karışımı birbirine güzelce yedir ve bütünleşmelerini sağla.

İyice bütünleşen beyaz çikolata sosunu çikolata kalıbına eşit şekilde paylaştır.

Kalıba döktüğün çikolatayı buzlukta dondur ve en az iki saat dinlendir. Artık çikolatan tüketime hazır. Dilersen kahvelerinin yanında yiyebilir, dilersen tatlılarında kullanabilirsin. Beyaz çikolatanı benmari usulü eritip sos hâline getirebilir ve farklı lezzetler oluşturabilirsin. Afiyet olsun!

İlgili Haberler

MasterChef Çikolata Temperleme nasıl yapılır? Temperleme çikolata malzemleri nelerdir?
MasterChef Çikolata Temperleme nasıl yapılır? Temperleme çikolata malzemleri nelerdir?
Masterchef sütlü çikolata nasıl yapılır? Masterchef sütlü çikolata tarifi nedir? Gerekli malzemeler nelerdir?
Masterchef sütlü çikolata nasıl yapılır? Masterchef sütlü çikolata tarifi nedir? Gerekli malzemeler nelerdir?
MasterChef acılı bulgur pilavı nasıl yapılır? En lezzetli ve pratik bulgur pilavı nasıl yapılır?
MasterChef acılı bulgur pilavı nasıl yapılır? En lezzetli ve pratik bulgur pilavı nasıl yapılır?
Colcannon nedir? Colcannon nasıl yapılır? MasterChef ballı hardallı tavuk nasıl yapılır?
Colcannon nedir? Colcannon nasıl yapılır? MasterChef ballı hardallı tavuk nasıl yapılır?
Instagram dondurma nasıl yapılır? Instagram dondurma ve açma nasıl yapılır? Instagram dondurma telefondan nasıl yapılır?
Instagram dondurma nasıl yapılır? Instagram dondurma ve açma nasıl yapılır? Instagram dondurma telefondan nasıl yapılır?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Murat Kurum Mesut Yılmaz Vladimir Putin Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Yıldız Tilbe Şeyma Subaşı İkbal Gürpınar İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Mbaye Diagne Rıza Çalımbay Abdullah Avcı Malcolm Thomas
Daha Fazla Kasım Deprem Twitter Seferihisar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: MasterChef Fildişi çikolata nasıl yapılır? Fildişi çikolata malzemleri nelerdir? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.11.2020 10:38:50. #1.14#
title