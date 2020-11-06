MasterChef Fildişi çikolata nasıl yapılır? Fildişi çikolata malzemleri nelerdir?

Çikolatanın çok daha iştah açıcı, mükemmel ve lezzetli hale gelmesi için gastronomide uygulanan bazı teknikler bulunuyor. Bunlardan birisi de Fildişi çikolata yapmaktır. Peki Fildişi çikolata nedir? Fildişi çikolata Nasıl yapılır?

Çikolatanın çok daha iştah açıcı, mükemmel ve lezzetli hale gelmesi için gastronomide uygulanan bazı teknikler bulunuyor. Bunlardan birisi de Fildişi çikolata yapmaktır. Peki Fildişi çikolata nedir? Fildişi çikolata Nasıl yapılır?

MASTERCHEF FİLDİŞİ ÇİKOLATA TARİFİ

50 gram kakao yağı

Bir su bardağının üçte biri kadar toz şeker

1 yemek kaşığı süt tozu

Yarım çay kaşığı vanilya özütü

1 tutam tuz

FİLDİŞİ ÇİKOLATA PÜF NOKTALARI

Yalnızca 5 malzemeyle yapabileceğin bu tarif ile ortalama 10-12 adet beyaz çikolata çıkmakta. Daha fazla veya daha az istersen oranları eşit şekilde değiştirebilirsin.

Beyaz çikolata kalori değeri ise diğer çikolata çeşitlerinden fazla olsa da kullanılan malzemeye göre bu oran değişmekte.

Bu tarif ile beyaz çikolata sosu elde edeceksin. Beyaz çikolata sosunu dondurduktan sonra lezzetli beyaz çikolataların hazır olacak.

Beyaz kakao da diyebileceğimiz süt tozu, bu tarifin vazgeçilmez malzemelerinden biri. Süt tozunu şekerle birlikte karıştırıp kakao yağına eklediğinde pütürlü olmayan bir kıvam elde etmelisin.

Çikolataları tüketmeden önce buzlukta en az 2 saat, mümkünse bir gece dinlendirmelisin.

FİLDİŞİ ÇİKOLATA (BEYAZ ÇİKOLATA) NASIL YAPILIR?

Beyaz çikolata için öncelikle kakao yağını eritmekle işe başla. Kakao yağını eritmek için mikrodalga fırın kullanabilirsin. Mikrodalga fırının yoksa endişelenme! Her zamanki gibi benmari usulünü uygula. Kakao yağını içerisinde kaynamakta olan su bulunan tencerenin üzerine ayrı bir kap ile birlikte al. Bu aşamada kesinlikle kakao yağına su değdirme. Kaynar su hem kakao yağını yakar hem de kıvamını bozar.

Düzenli olarak karıştır ve tamamen sıvı bir hâl alan kakao yağını tencerenin üzerinden al.

Ayrı bir kapta şekeri ve süt tozunu karıştırmaya başla. Kullandığın şekerin kakao yağında tamamen çözünüp eriyeceğinden emin olmalısın.

Tuzu ve vanilya özütünü de süt tozu ve şeker karışımının içine koy.

Tüm malzemeleri karıştırdıktan sonra kakao yağı ve süt tozu karışımını birleştir. İki karışımı birbirine güzelce yedir ve bütünleşmelerini sağla.

İyice bütünleşen beyaz çikolata sosunu çikolata kalıbına eşit şekilde paylaştır.

Kalıba döktüğün çikolatayı buzlukta dondur ve en az iki saat dinlendir. Artık çikolatan tüketime hazır. Dilersen kahvelerinin yanında yiyebilir, dilersen tatlılarında kullanabilirsin. Beyaz çikolatanı benmari usulü eritip sos hâline getirebilir ve farklı lezzetler oluşturabilirsin. Afiyet olsun!