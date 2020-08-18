MasterChef Esra kimdir? MasterChef Esra MasterChef Türkiye yolculuğu ve MasterChef Esra hayat hikayesi! MasterChef Esra Instagram hesabı paylaşımları Performansı ile MasterChef Türkiye'ye damga vuran MasterChef Esra Tokelli, hayat hikayesi ve MasterChef yolculuğu ile izleyicilerin dikkatini çekiyor. Peki, MasterChef Esra, başarı yolcuğunda neler yaptı. MasterChef Esra Tokelli kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? MasterChef Esra'ın hikayesi başarı yolculuğu, MasterChef Esra Instagram hesabı!

Yaptığı yemekler ve yarışma performansı ile dikkatleri çeken başarılı yarışmacı MasterChef Esra, hayat hikayesi ve MasterChef yolculuğuyla da ilgi odağı oluyor. Peki, MasterChef Esra kimdir, yaşı kaç, nereli, mesleği ne? İşte, MasterChef Esra Tokelli MasterChef Türkiye yolculuğu, MasterChef Esra hayat hikayesi ve MasterChef Esra Instagram hesabı paylaşımları! İzleyicilerin beğenisini toplayan MasterChef Esra'ı mercek altına alıyoruz.

MASTERCHEF ESRA KİMDİR?

Esra Tokelli, 41 yaşında. Aşçı. Yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Çok iddialı olduğunu belirten Esra Tokelli, üzerinde MasterChef Esra Tokelli yazılı önlüğünü almak istediğini söyledi. Yemek yapmayı çok sevdiğini, bu yüzden zamanının çoğu mutfakta geçtiğini, bu yüzden MasterChef'e katılmaya karar verdiğini belirtti.

MASTERCHEF ESRA MASTERCHEF TÜRKİYE YOLCULUĞU VE HİKAYESİ!

Esra Tokelli, ilk turda saray mutfağından Darüzziyafe Köftesi yapmış ve bu yemekle şeflerden üç evet alan Esra Tokelli, ilk turu geçmişti.

Esra Tokelli, üçlü düelloda Deniz Mutlu ve Veysel Yaşar ile karşılaştı. Yarışmacılardan Fransız mutfağına ait bir tost olan Croque Madame ya da Croque Mösyö yapmaları istendi. 20 dakikalık süre içinde hazırlanan bu yemeği en iyi hazırlayan isim Esra Tokelli oldu.

MasterChef Türkiye'nin 16 kişilik ana kadrosuna seçilen ve iddialı yarışmacılardan biri oldu.

MASTERCHEF ESRA INSTAGRAM HESABI PAYLAŞIMLARI

"@esratokelli" hesabından yapılan paylaşımlar: