MasterChef Emir Elidemir'in Babası Hasa Elidemir Kimdir? Hasan Elidemir kimdir ve hangi takımlarda futbol oynadı?
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MasterChef Emir Elidemir'in Babası Hasa Elidemir Kimdir? Hasan Elidemir kimdir ve hangi takımlarda futbol oynadı?

Masterchef'te Emir Elidemir'in babası gündeme geldi. Yayında babasının eski milli futbolcu olduğunu açıklayan Masterchef Emir, babası hakkında açıklamalarda bulundu. Peki, Hasan Elidemir kimdir ve hangi takımlarda futbol oynadı? MasterChef Emir Elidemir'in Babası Hasa Elidemir Kimdir?

MasterChef Emir Elidemir'in Babası Hasa Elidemir Kimdir? Hasan Elidemir kimdir ve hangi takımlarda futbol oynadı?
10.09.2020 23:04 | Son Güncelleme: 10.09.2020 23:07

MasterChef Türkiye 2020 kadrosunda yer alan Emir Elidemir yarışmanın en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor. Bireysel diyalogları ve yarışmada sergilediği tavırla zaman zaman eleştirilen Emir başarılı bir performans sergiliyor. MasterChef Emir Elidemir'in Babası Hasa Elidemir Kimdir? Hasan Elidemir kimdir ve hangi takımlarda futbol oynadı?

HASAN ELİDEMİR KİMDİR?

İzmırspor'un eski futbolcularından, spor yazarı ve diş hekimi Hasan Elidemir, 60 yaşında hayatını kaybetti. Alkol sorunu nedeniyle uzun süredir tedavi gören Elidemir'in Balıkesir'de bir otel odasında baygın halde bulunduğu ve özel bir hastanede yoğun bakıma alındıktan sonra buradaki tüm müdahalelere rağmen kalbinin durduğu öğrenildi. İzmir'in Eşrefpaşa semtinde 1959 yılında doğan ve 1970'te İzmirspor altyapısında futbola başlayarak genç milli olan Elidemir, 14 yıl bu kulüpte forma giydikten sonra Antalyaspor'da da oynadı. Aynı zamanda Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nden mezun olarak uzun yıllar Eşrefpaşa Hastanesi ve kendi muayenehanesinde doktorluk yapan Elidemir, köşe yazarlığı ve Altay'da sportif direktörlük görevinde bulundu. Yeni Asır'da spor yazarlığı da yapan Elidemir, Yeni Buca Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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