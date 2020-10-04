Masterchef eleme potasında kimler var? 4 Ekim Masterchef kim elendi?

MasterChef Türkiye 4 Ekim 2020 bölümünde 6 isim daha elenmemek için çaba sarf ediyor. Eleme potasına kimler gitti? MasterChef Didem kimdir? Masterchef Duygu kimdir? Masterchef Eray kimdir? Masterchef Sefa kimdir? Masterchef Esra kimdir? Masterchef Uğur kimdir? Masterchef eleme potasında kimler var? 4 Ekim Masterchef kim elendi?

MasterChef'te bugün bir isim daha programa veda edecek. Mavi takım ve kırmızı takımdan toplam 6 isim eleme potasına girdi ve yapacağı yemeklerle yarışacak olan 6 isimden biri elenecek. 6 kişinin bir tur daha mücadele edeceği ve en güzel tabağı sunmaya çalışacağı program sonunda bir isim elenecek.

MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

Eleme potasında bu hafta 6 isim var. Didem, Uğur, Esra, Sefa, Duygu ve Eray elenmemek için yarışıyor.

Gecenin elenmekten kurtulan ilk tabağı Uğur oldu. Esra ve Eray'ın tabakları da beğenilen tabaklardan oldu. Bu durumda Didem, Duygu ve Sefa eleme potasına girmiş oldu.

MASTERCHEF DİDEM KİMDİR?

Didem Devay, 26 yaşında. İnşaat mühendisi. 2 yıl boyunca şantiye şefliği yaptığını söyleyen Didem Devay, MasterChef'e mutfak şefliği yapmak için geldiğini söyledi. Yarışmaya gelmesine kardeşinin vesile olduğunu belirtti.

Didem Devay, ilk turda taze sebzeli levrek sarması hazırlamıştı. Hazırladığı bu yemek için Danilo şef ve Mehmet şeften evet oyu almış ve böylece MasterChef Türkiye'de üst tura çıkmıştı.

MASTERCHEF DİDEM MASTERCHEF TÜRKİYE YOLCULUĞU VE HİKAYESİ!

Didem Devay, MasterChef üçlü düello turunda Hazal Taşbek ve Mert Aslan ile karşılaştı. Fransız mutfağının meşhur tatlılarından Tarte Tatin yapılması istendi. Verilen 40 dakika süre sonunda şeflerin tadımı sonrasında kazanan yarışmacı oybirlirliği ile açıklandı. Didem Devay, rakiplerine göre daha iyi bir tabak sunarak MasterChef Türkiye'de final turuna çıkmayı başardı.

Didem Devay'ın 28 Eylül'de tekrar MasterChef'e alındığı açıklandı.

MASTERCHEF DUYGU KİMDİR?

Duygu Acarsoy, 35 yaşında. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi mezunu olan Duygu Acarsoy, özel bir üniversitede eğitmen şef olarak çalışıyor. Yarışmaya Ankara'dan katılıyor. Profesyonel pasta ve ekmekçilik eğitimi almış (İspanya ve Almanya'da ekşi mayalı ekmekler). Ayrıca dondurma ve sorbe üzerine eğitimleri de mevcut. Sektörde 3,5 senedir eğitmen olarak çalışıyormuş.

Mutfağa girmesine neden olan olay, bundan on yıl önce evlendiği kişinin onu ilk haftada dolandırılmış. Daha sonra psikolojik yardım almak yerine mutfağa girmeye karar vermiş. Sonrasında profesyonel eğitimler almaya başlamış. Mutfağın ona terapi gibi geldiğini, mutfağa girdiği zaman inanılmaz mutlu olduğunu söyledi. Kötü bir şey yaşadığını ama bunun iyi bir şeye vesile olduğunu söyledi.

MASTERCHEF DUYGU MASTERCHEF TÜRKİYE YOLCULUĞU VE HİKAYESİ!

Sıcak sebzeli bir yatak üstünde portakallı kapari soslu balık yapan Duygu Acarsoy, MasterChef Türkiye'de Somer şef ve Danilo şeften eve oyu alarak üst tura çıktı.

Duygu Acarsoy, üçlü düelloda Oya Çelik ve Gamze Günalp karşı karşıya geldi. Şeflerin bu gruptan istediği yemek, süzme mercimek çorbası oldu. 45 dakika sürenin sonunda şefler tadımını yaptı ve kararlarını verdiler. Duygu Acarsoy'un hazırladığı çorbanın kıvamı, tadı ile birlikte onun çalışma şekli nedeniyle günün kazananı oldu ve MasterChef Türkiye'de final turuna çıktı.

MasterChef Türkiye'nin 16 kişilik ana kadrosuna seçilen ve iddialı yarışmacılardan biri oldu.

MASTERCHEF ESRA KİMDİR?

Esra Tokelli, 41 yaşında. Aşçı. Yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Çok iddialı olduğunu belirten Esra Tokelli, üzerinde MasterChef Esra Tokelli yazılı önlüğünü almak istediğini söyledi. Yemek yapmayı çok sevdiğini, bu yüzden zamanının çoğu mutfakta geçtiğini, bu yüzden MasterChef'e katılmaya karar verdiğini belirtti.

MASTERCHEF ESRA MASTERCHEF TÜRKİYE YOLCULUĞU VE HİKAYESİ!

Esra Tokelli, ilk turda saray mutfağından Darüzziyafe Köftesi yapmış ve bu yemekle şeflerden üç evet alan Esra Tokelli, ilk turu geçmişti.

Esra Tokelli, üçlü düelloda Deniz Mutlu ve Veysel Yaşar ile karşılaştı. Yarışmacılardan Fransız mutfağına ait bir tost olan Croque Madame ya da Croque Mösyö yapmaları istendi. 20 dakikalık süre içinde hazırlanan bu yemeği en iyi hazırlayan isim Esra Tokelli oldu.

MasterChef Türkiye'nin 16 kişilik ana kadrosuna seçilen ve iddialı yarışmacılardan biri oldu.

MASTERCHEF UĞUR KİMDİR?

MasterChef Uğur Yılmaz Deniz, 26 yaşında ve aşçı. MasterChef Türkiye'de Antalya'dan katılıyor. Yarışmaya başvurmadan önce Katar Doha'da çalışma fırsatı bulduğunu söyleyen Uğur Yılmaz Deniz, ilk turda şeflerine özel tarifi olan bonfile sarma yaptı. Lezzet konusunda başarılı olan ancak sunum tabağının geliştirmesi gerektiği söylenen yarışmacı evet oylarını alarak üst tura yükseldi.

MASTERCHEF UĞUR MASTERCHEF TÜRKİYE YOLCULUĞU VE HİKAYESİ!

MasterChef Türkiye'de üçlü düellolarda Uğur Yılmaz Deniz, Tanju Sarıdikmen ve İbrahim Şenel ile karşı karşıya geldi. Şefler, bu yarışmacılardan Risotto yapmalarını istedi. Bunun için de yarışmacılara 30 dakika verildi. Sürenin bitmesinin ardından şefler, hazırlanan yemeklerin tadına baktı ve değerlendirme yaptılar. Oybirliği ile verdikleri karar sonrasında Uğur Yılmaz Deniz'in günün kazananı olduğunu ve MasterChef'te final turuna kaldığını açıkladılar.

MasterChef Türkiye'nin 16 kişilik ana kadrosuna seçilen ve iddialı yarışmacılardan biri oldu.

MASTERCHEF SEFA KİMDİR?

Sefa Okyay Kılıç, 24 yaşında. Gazi Üniversitesi Gastronomi Sanatları Fakültesi mezunu. Bir hafta önce Londra'dan gelmiş. Londra'da sahibi Türk olan Akdeniz restoranında aşçı olarak çalışan Sefa Kılıç, şeflerin karşısına çok iyi hazırlanarak çıktığını ve MasterChef'i kazanmaya geldiğini söyledi.

Sefa Okyay Kılıç, Londra'dan MasterChef için gelme sebebini şu sözleri ile açıkladı "Bir insan kendi topraklarında kendi halkının önünde başarılı olursa ve burada kendini ispatlarsa dünyaya çok rahatlıkla kendini ispatlayabilir. Bunun örneği birçok Türk şef var zaten. Bu yüzden kendi ülkemde başarılı olmak için buraya geldim."

MASTERCHEF SEFA MASTERCHEF TÜRKİYE YOLCULUĞU VE HİKAYESİ!

MasterChef Türkiye'ye yatak olarak karnıbahar püresi kullandığı erik soslu bademli somon füme yapmıştı. Bu turda ilk turda Mehmet şef evet - Danilo şef evet - Somer Şef evet oyu amıştı ve böylece MasterChef Türkiye 2020'de üst tura çıkmayı başarmıştı.

Sefa Okyay Kılıç, MasterChef Türkiye üçlü eleme turunda verilen 40 dakikalık sürede Hint mutfağının sevilen yemeklerinde Tikka Masala yaptı. Rakiplerine göre daha iyi tabak çıkaran Sefa Okyay Kılıç, MasterChef final turuna çıktı.

Sedat'ın elenmesinin ardından 15 kişi kalan yarışmacılara eski yarışmacılardan Sefa Okyay Kılıç yarışmaya dahil oluyor.

MASTERCHEF ERAY KİMDİR?

Eray Aksungur, MasterChef 2020 yarışmacıları arasında yer alıyor. 23 yaşındaki yarışmacı, Mengen Meslek Yüksekokulu Aşçılık Bölümü'nü bitirmiş. Aksungur, İstanbul ve Bodrum'da çeşitli otellerde aşçılık yapmış, son olarak Bolu'daki bir otelde çalışmaya başladı.

MASTERCHEF ERAY MASTERCHEF TÜRKİYE YOLCULUĞU VE HİKAYESİ!

Final turunun ilk yarışında son ikiye kalan Aksungur, Show TV'de yayınlanan ve Danilo Zanna'nın da jüri olduğu Lezzet Akademisi yarışmasına da katılmış.

MasterChef Türkiye'nin 16 kişilik ana kadrosuna seçilen ve iddialı yarışmacılardan biri oldu.