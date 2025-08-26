MasterChef Dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 26 Ağustos Salı MasterChef eleme adayı kim?

Yarışmacılar, en iyi zeytinyağlı yemekleri yapmak için kıyasıya mücadele etti. Ancak bu bölümde dokunulmazlığı kazanan takım henüz açıklanmadı. Bireysel dokunulmazlık oyununda kazanan yarışmacı ilerleyen dakikalarda netleşecek. Peki, 26 Ağustos Salı MasterChef eleme adayı kim?

MASTERCHEF KİM DOKUNULMAZ OLDU?

Bireysel dokunulmazlık oyununda kazanan yarışmacı ilerleyen dakikalarda netleşecek. Şimdilik hangi ismin dokunulmazlığı elde ettiği duyurulmadı.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?

Takımların mücadelesi sonrası şeflerin vereceği kararlarla iki yarışmacı eleme potasına gidecek. Eleme adayları açıklandığında haber güncellenecek.

MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI

• Eylül (Takım Kaptanı)

• Hakan

• Çağatay

• Furkan

• Onur

• Ayla

• Ayten

• Hilal

• Barış

• İlhan

KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILARI

• Çağlar (Takım Kaptanı)

• Sümeyye

• Özkan

• Sezer

• Gizem

• Sercan

• Mert

• Cansu

• İhsan

• İrem