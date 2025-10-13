Haberler

Masterchef dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 13 Ekim Potaya kim gitti 1. ve 2. eleme adayı kim oldu?

Masterchef dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 13 Ekim Potaya kim gitti 1. ve 2. eleme adayı kim oldu?
MasterChef Türkiye'de heyecan hız kesmeden devam ediyor. Haftanın ilk eleme adayları, kıyasıya geçen dokunulmazlık mücadelesinin ardından belli olacak. Bu hafta mutfakta kaptanlık görevini Furkan ve Muratcan üstleniyor. Şeflerin tadım ve değerlendirmelerinin tamamlanmasıyla birlikte yarışmada haftanın ilk ve ikinci eleme adayları kesinleşecek. Peki, 13 Ekim MasterChef'te potaya kimler girdi, dokunulmazlığı kazanan takım hangisi oldu? İşte yeni haftanın merak edilen detayları…

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'nin 13 Ekim Pazartesi akşamı bölümü yine büyük bir rekabete sahne oldu. Takımlar, dokunulmazlığı kazanmak için mutfakta tüm hünerlerini sergiledi. Gecenin sonunda kazanan takımın yanı sıra eleme potasına giden yarışmacılar da netleşti. İzleyiciler şimdi "13 Ekim MasterChef dokunulmazlığı kim aldı, kimler eleme adayı oldu?" sorusuna yanıt arıyor.

MASTERCHEF'TE GERGİN ANLAŞMA İDDİASI

MasterChef Türkiye'de bu hafta mutfakta tansiyon yükseldi. İddiaya göre Furkan ve Murat Can, kaptanlık seçimi öncesinde birbirlerini tercih etmeme konusunda gizli bir anlaşma yaptı. Bu söylenti stüdyoda soğuk rüzgârlar estirdi. Yarışmacılardan Mert, "Eğer gerçekten böyle bir anlaşma yapıldıysa, ikinizin de bu yarışmada olmaması gerekir" diyerek tepki gösterdi.

Tartışma büyürken Mert, kaptanlık görevinde kendi söz hakkının kalmadığını savunarak, "Son kararı ben veremiyorsam kaptan olmamın anlamı ne?" ifadeleriyle sitem etti. Bu sözler stüdyoda kısa süreli bir sessizlik yarattı.

PİLAV KONSEPTİNDE ZORLU MÜCADELE

Gerilim devam ederken şefler, yarışmacılardan "pilav konsepti" kapsamında özgün ve lezzetli tabaklar hazırlamalarını istedi. Yarışmacılar Türk mutfağının sevilen lezzetlerinden ilham aldı. Şehzade pilavı, tavuk kapama ve Özbek pilavı gibi klasik tarifler, yarışmacıların elinde yeniden yorumlandı.

Şefler, her tabağı tek tek tadarak değerlendirmede bulundu. Bazı yarışmacılar "gecenin en iyi pilavı" övgüsünü alırken, kimin kaptanlık koltuğuna oturacağı büyük merak uyandırdı.

DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Haftanın ilk dokunulmazlık mücadelesi nefes keserken, kazanan takım henüz açıklanmadı. Mavi ve kırmızı takım arasındaki çekişme devam ediyor. Sonucun ilerleyen dakikalarda şeflerin kararıyla belli olması bekleniyor.

ELEME ADAYLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bu haftanın ilk eleme adayları, dokunulmazlığı kaybeden takım arasından seçilecek. Şeflerin değerlendirmesinin ardından 1. ve 2. eleme adayı belirlenecek. Eleme potasına girecek isimler belli olduğunda detaylar haberin devamına eklenecektir.

MASTERCHEF TAKIMLAR
MAVİ TAKIM:

Furkan (Kaptan)

Özkan

Çağatay

Gizem

Sezer

Eylül

Ayten

Barış

Çağlar

KIRMIZI TAKIM:

Murat Can (Kaptan)

Hakan

Sümeyye

Ayla

Mert

Cansu

Onur

Aslı

Nisa

Osman DEMİR
