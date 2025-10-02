MasterChef Canlı izleme linki var mı? 2 Ekim Perşembe MasterChef nereden nasıl izlenir?

Mutfak tutkunlarını ekran başına kilitleyen MasterChef Türkiye'de yarışmacılar, bir üst tura çıkabilmek için tüm hünerlerini ortaya koyuyor. Jüri üyelerinin yorumları ve değerlendirmeleriyle şekillenen bu mücadele, her bölümde farklı bir rekabet atmosferi yaratıyor. Programı canlı izlemek isteyenler ise yayın seçeneklerini araştırarak bu heyecana ortak olmanın yollarını arıyor.

GEÇEN SEZONUN ŞAMPİYONU KİM OLDU?

MasterChef Türkiye 2024-2025 sezon finalinde Onur ve Kerem arasında büyük bir çekişme yaşandı. Final gecesinde hazırladığı tabaklarla jüriyi etkilemeyi başaran Onur, şampiyonluk kupasını kaldırarak adını programın unutulmazları arasına yazdırdı.

MASTERCHEF TÜRKİYE JÜRİSİ

2325-2326 sezonunda yarışmanın jüri kadrosunda değişiklik yapılmadı. TV8 ekranlarında yayınlanan programda üç deneyimli şef izleyicilerin karşısına çıkıyor:

• Mehmet Yalçınkayai

• Somer Sivrioğlu

• Danilo Zanna

2 EKİM PERŞEMBE MASTERCHEF CANLI İZLEME SEÇENEKLERİ

MasterChef Türkiye, her zamanki yayın akışına uygun şekilde TV8 ekranlarında canlı olarak izlenebiliyor. İzleyiciler, programı televizyon üzerinden takip edebileceği gibi dijital platformlardaki yayın seçeneklerini de tercih edebiliyor.