MasterChef Aslı kimdir, kaç yaşında, nereli? MasterChef Aslı elendi mi, ana kadroya girdi mi?

Masterchef izleyicileri, yarışmacıların performanslarının yanı sıra yarışmadaki kaderlerini de yakından takip ediyor. Bu bağlamda Aslı'nın son durumu büyük merak konusu. Yarışmaya veda mı etti, yoksa ana kadroya girerek yoluna devam mı ediyor? Ayrıca Aslı'nın kişisel bilgileri ve Instagram gibi sosyal medya platformlarında aktif olup olmadığı da araştırılıyor

YARIŞMACILAR GÖZLERİN ODAĞINDA

Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri koltuğunda oturduğu MasterChef Türkiye, bu sezon da yarışmacılarıyla gündemi meşgul ediyor. Her biri farklı mutfak yeteneklerine sahip katılımcılar, üst tura geçebilmek adına büyük bir mücadele veriyor. Bu yarışmacılardan biri olan Aslı, hem mutfaktaki hünerleri hem de özgün tarzıyla dikkatleri üzerine çekmeyi sürdürüyor. Ancak izleyicilerin büyük bölümü Aslı'nın kim olduğu, kaç yaşında olduğu, nereli olduğu ve sosyal medya hesaplarına dair detayları merak ediyor. Bununla birlikte, yarışmadaki akıbeti de izleyicilerin sıkça sorduğu bir başka konu.

MASTERCHEF 2024-2025 SEZONUNUN ŞAMPİYONU KİM OLDU?

Geçtiğimiz sezonun finalinde, Onur ve Kerem büyük ödül için kıyasıya bir rekabet sergilemişti. Final gecesinde jüri üyelerinin verdiği puanlar sonucu MasterChef 2024-2025 sezonunun şampiyonu Onur olarak açıklandı. Onur bu zaferle birlikte MasterChef tarihine adını yazdırmayı başardı ve sezonu birincilikle kapattı.

YENİ SEZONDA JÜRİ DEĞİŞİKLİĞİ YOK

TV8 ekranlarında yayınlanan ve her sezon büyük ilgi gören yarışma programında bu sezon da jüri kadrosu sabit kaldı. 2025-2026 sezonunda izleyicilerin yakından tanıdığı üç deneyimli şef görevlerine devam ediyor. İşte yarışmanın jüri üyeleri:

• Mehmet Yalçınkaya

• Somer Sivrioğlu

• Danilo Zanna

MASTERCHEF YARIŞMACISI ASLI KİMDİR?

34 yaşındaki Aslı Öner, uzun yıllar İstanbul'da yaşadıktan sonra son dört yıldır Antalya'nın Kaş ilçesinde yaşamını sürdürüyor. Yarışmaya Kaş'tan katılan Aslı, ilk turda istilacı türlerden biri olan Kılkuyruk Mercan balığını kullanarak hazırladığı yemekle jüri üyelerinden tam not aldı ve üst tura çıkmayı başardı. İkinci turda ise şık sunumuyla öne çıkan profiterol tatlısı sayesinde rakiplerini geride bıraktı.

ASLI YARIŞMADA DEVAM EDİYOR MU?

MasterChef yarışmacısı Aslı, ana kadroya girmek için mücadele ediyor.