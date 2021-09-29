Masterchef Araz kimdir? Araz Aknam kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Masterchef Türkiye 2021'de Araz eleme potasına mı girdi? - Haberler
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Masterchef Araz kimdir? Araz Aknam kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Masterchef Türkiye 2021'de Araz eleme potasına mı girdi?

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Masterchef Araz kimdir? Araz Aknam kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Masterchef Türkiye 2021'de Araz eleme potasına mı girdi?

Masterchef'te yedek kadrodan ana kadroya katılan 4. yarışmacı Araz olmuştu. Bugün yapılan dokunulmazlık oyununda Araz haftanın 2. eleme adayı seçilmişti. Bunun ardından izleyiciler Araz kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne merak etti. Masterchef Araz Aknam'ın hayatı, kariyeri ve biyografisi ile ilgili bilgiler haberimizde...

Masterchef Araz kimdir, doğum tarihi kaç, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne? gibi sorular merak ediliyor. Bu geceki yarışmada Araz haftanın 2. eleme adayı olarak seçilmişti. Peki, Masterchef Araz Aknam kimdir? İnstagram hesabı nedir? Doğum tarihi kaç?

MASTERCHEF ARAZ KİMDİR?

Masterchef yarışmacısı Araz Aknam 30 yaşında ve İran Azerisidir. Araz Aknam yarışmaya İstanbul'dan katılmaktadır. İran'da 10 yıl yaşayan Araz Aknam'ın mesleği inşaat mühendisliğidir. Yarışmacının daha önceden herhangi bir mutfak deneyimi olmasa da küçük yaşlardan itibaren mutfağa ilgili olduğunu belirtiyor. Araz Aknam ABD'de 8 yıl yaşamış ve Amerikan futbolu oynamaktadır. Araz Aknam kısa bir süre önce nişanlanmıştır ve evlenmiştir.

Masterchef Araz kimdir? Araz Aknam kaç yaşında, nereli? Masterchef 2021'de Araz ana kadroya girdi mi?

Sosyal medyayı da aktif olarak kullanan Araz Aknam'ın İnstagram'da toplamda 3900 takipçisi bulunuyor. İnstagram hesabı "@arazagak" şeklindedir. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

ARAZ AKNAM ELEME POTASINA MI GİRDİ?

Bugün 28 Eylül yapılan yarışmada Araz 2. eleme adayı olarak seçilmişti. Buna göre Araz, Pazar günü dokunulmazlık oyunu oynayacak. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

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Haber: Masterchef Araz kimdir? Araz Aknam kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Masterchef Türkiye 2021'de Araz eleme potasına mı girdi? - Haberler
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