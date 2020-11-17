MasterChef Akçaabat köfte nasıl yapılır? En lezzetli, pratik Akçaabat köfte tarifi!
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MasterChef Akçaabat köfte nasıl yapılır? En lezzetli, pratik Akçaabat köfte tarifi!

17.11.2020 00:44 | Son Güncelleme: 17.11.2020 00:47
MasterChef Akçaabat köfte nasıl yapılır? En lezzetli, pratik Akçaabat köfte tarifi!

Malzeme olarak kıyma haline getirilen öküz ve dana etleriylere bunlara ilave edilen ekmek ve sarımsak kullanılan MasterChef Akçaabat köfte nasıl yapılır? En lezzetli, pratik Akçaabat köfte tarifi!

Türk mutfağında bir köfte çeşididir. 1930 lu yıllarda Trabzon'un Akçaabat ilçesinde Akçaabatlı lokantacılar tarafından yapılmıştır. Peki, MasterChef Akçaabat köfte nasıl yapılır? En lezzetli, pratik Akçaabat köfte tarifi!

MASTERCHEF AKÇAABAT KÖFTE NASIL YAPILIR?

Malzemeler;

1 buçuk kilo yağsız dana kıyma

300 gram çember yağı (iç yağ)

6-7 diş sarımsak

300 gram bayat ekmek

Yarım çay bardağı sade maden suyu

Tuz

Yapılışı;

Kıyma ve yağı kıyma makinesinde çektiriyoruz. Ekmek ve soyduğumuz sarımsakları kıymaya ekleyerek ikinci defa makinede çektiriyoruz. Malzememizi mermer bir tezgahın üzerinde 15 dakika kadar eze eze yoğuruyoruz. Tam kıvamına gelme aşamasında köftemizin yumuşak olması için yarım çay bardağı sade maden suyu ekliyoruz. 2-3 dakika daha böyle yoğurduktan sonra kıvama geldiğini anlamak için yoğurulan malzemeden bir topak koparıyoruz. Koparttığımız topak tel tel olmuş ise harcımız kıvama gelmiş demektir. Bir kasenin içine bir miktar su alarak elimizi hafif ıslatıp harcımızdan avuç içini dolduracak kadar büyüklükte topaklar alıyoruz. Elimizde hafif yuvarlayıp yassıltıyoruz. Çok ince ya da çok kalın olmayan köfteler elde ediyoruz. Harcımızdan yaklaşık 50 adet köfte elde edebilirsiniz. Köftelerimizi birkaç saat önce yapıp streçleyerek dolapta dinlendiriyoruz. Daha sonra tava ya da fırında değil özellikle mangalda yakmadan kontrollü bir şekilde pişirerek aslına uygun bir Akçabat Köftesi elde ediyoruz. Pişen köftelerimizi servis ediyoruz. Bu tarifimiz aslına uygun şekilde, ustasından alınmış bir tariftir. Trabzonun Akçabat ilçesine aittir. Bir Karadenizli olarak mutlaka denemenizi tavsiye ederim muhteşem bir lezzet.

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