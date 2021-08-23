Masterchef 2021 tüm yarışmacılar! Masterchef ana kadroya giren 16 yarışmacı kimdir? Masterchef as kadroda kimler var?

Masterchef üçerli grupların sona ermesiyle 15 ana yarışmacı belli olmuştu. Geçtiğimiz gün yapılan yarışmada ise yedeklerden katılan Sergen 16. yarışmacı olarak belirlendi. Buna göre Masterchef 2021 tüm 16 yarışmacı açıklanmış oldu. İzleyiciler ana kadrodaki tüm isimleri merak etti. Peki, Masterchef 2021 16 yarışmacı kimler? Masterchef ana kadroya seçilen tüm yarışmacılar kimlerdir? İşte detaylar...

TV8'in sevilen yarışma programı Masterchef'te ana kadroya seçilen 16 isim belli oldu. Önümüzdeki günlerde Masterchef takımları belirlenecek ve asıl yarışlar başlayacaktır. Peki, Masterchef ana kadroya giren 16 yarışmacı kimdir? Masterchef as kadroda kimler var? Birinci gruptan, ikinci gruptan ve üçüncü gruptan seçilen yarışmacılar kimler oldu? Yedekten hangi yarışmacı seçildi? Bilgiler sizlerle...

MASTERCHEF ANA KADROYA KİMLER SEÇİLDİ 2021?

Masterchef ana kadroya seçilen 16 yarışmacının ismi şöyle:

Fatma Polat Milhan Erdem Dilara Başaran İbrahim Cingözler Tunahan Ak Şükrü Özsarı Hamza Mercimek Burcu Önal Görkem Demiral Hasan Biltekin Tahsin Küçük Eren Kaşıkçı Mert Yılmaz Safanur Bol Emre Büber Sergen Özen

MASTERCHEF FATMA POLAT KİMDİR?

Fatma Polat, 38 yaşında ve aslen Sivaslı olup İstanbul'da yaşamaktadır. Hobi olarak boksla ilgilenen Fatma Polat'ın 17, diğeri 13, bir diğeri de 11 yaşında olan üç çocuğu var. 17 yaşındaki Eymen adındaki oğluyla beraber yarışmanın elemelerine katıldı.

MasterChef Fatma, psikoloji ve sosyoloji eğitimi almaktadır. Aynı zamanda aile danışmanlığı da yapmaktadır.

Kayınvalidesinin tarifiyle yemek yapma hünerini ortaya koyan Fatma Polat hayatta her şeyi başarabileceğini iddia ediyor. Kendisini 'öğrenme obezi' olarak tanımlayan yarışmacı diksiyonu nedeni ile de jüri üyelerinin takdirini toplamayı başarmıştı.

MASTERCHEF TUNAHAN AK KİMDİR?

Yarışmaya katıldığı ilk bölümde patates yatağında bonfile yapan Tunahan Ak, iki jüri üyesinden "evet" oyu alarak ikinci tura çıkmayı başardı. MasterChef Türkiye 2021 eleme turuna gelen Tunahan Ak, 19 yaşında ve yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Aşçılık lisesi mezunu olan Tunahan Ak, Bolu'da 4 sene yatılı okuduğunu ve 1,5 senedir Kadıköy'de çikolata imalathanesinde çalıştığını söyledi. Hayatında bir değişiklik olması adında yarışmaya katıldığını belirten Tunahan Ak, MasterChef Türkiye'ye katılmanın da iyi bir fırsat olduğunu söyledi. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

MASTERCHEF İBRAHİM KİMDİR?

Masterchef Türkiye 2021 yarışmacılarından olan İbrahim Cingözler 25 yaşındadır. 4 Ağustos 2021 Çarşamba günü oynanan oyunda ana kadroya katılmaya hak kazanan 4. yarışmacı olmuştur.

İbrahim Cingözler yarışmaya Bodrum'dan katılıyor fakat memleketi Adana'dır. Programda Adanalı olduğunu söylemiştir. Masterchef yarışmasına bir arkadaşının ısrarı ile katıldığını belirtmiştir. 25 yaşındaki İbrahim Cingözler bugün itibariyle ana kadroya katılmaya hak kazanmıştır. İbrahim Cingözler sosyal medyayı aktif şekilde kullanmaktadır. İnstagram'da 5 bin takipçisi vardır. Hesabına "@ibrahim_cingozler" adresinden ulaşabilirsiniz.

MASTERCHEF ŞÜKRÜ KİMDİR?

Masterchef Şükrü Özsarı İzmirli ve 28 yaşındadır. Şükrü Özsarı, İzmir Ekonomi Üniversitesi mezunudur. Birçok yerde çalışmış olan Şükrü Özsarı düello karşılaşmasında Hamza'ya elenmişti. Fakat sonradan Mehmet Şef'in tavsiyeleri üzerine en iyi 2. olarak seçilen Şükrü Özsarı 2. grupta yarışmaya hak kazandı. Bugünkü yarışta ise en iyi tabak seçilerek Masterchef 2021'de ana kadroya girmeye hak kazandı. Sosyal medyayı da aktif kullanan Şükrü Özsarı'nın İnstagram'da toplamda 2400 takipçisi bulunuyor. İnstagram hesabı "@sozsari" şeklindedir.

MASTERCHEF SERGEN KİMDİR?

Masterchef 2021 ana kadroya girme yolunda final yarışmasında 2. olan Sergen Özen 25 yaşındadır. Aslen Tekirdağ'lı olan Sergen, geçen sene de yarışmaya katılmıştı fakat eleme turunda yemeğine sos katmayı unuttuğundan dolayı elenmişti. Sergen Özen otelcilik lisesinden mezun olmuştur. 9 senedir aşçılık yapmaktadır. Köfte üzerine dükkanı bulunmaktadır. Sosyal medyayı da aktif şekilde kullanan Sergen Özen'in İnstagram'da toplam 19 bin takipçisi bulunmaktadır. İnstagram hesabına "@sergenozn" adresinden ulaşabilirsiniz.

MASTERCHEF EMRE KİMDİR?

Ailesi Konyalı olan Emre Büber MasterChef'in 2021'e Avusturya'dan katılıyor. Emre 26 yaşında ve bir çocuk babası olan Emre aşçılık eğitimine sahip ve sektörde çalışmış bir isim. Emre yarışmada iddialı tavırları ve başarılı yemekleri ile jürinin ilgisini çekiyor. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Masterchef'e şampiyon olmak için geldiğini söyleyen Avusturya doğum Emre 12 yaşında Türkiye'ye geldi. 19 yaşında da Avusturya'ya geri döndü. İş bulamadığı için aşçılığa başladı.

MASTERCHEF TAHSİN KİMDİR?

MasterChef Türkiye 2021'e katılan Tahsin Küçük, 23 yaşında ve aslen Trabzonlu. Doğma büyüme Kocaelili olduğunu söyleyen Tahsin Küçük, yedi yıldır İstanbul'da yaşadığını belirtti.

El lezzetine inandığını söyleyen Tahsin Küçük, büyük ihtimalle şampiyon olacağını düşündüğünü belirtti. Bunun bir eleme olduğunu ve elemenin en iyi yemeğini yaptığını ifade etti. 13 yaşında mutfağa girdiğini, bulaşıkçılıktan başladığını ve 10 yıldır yemek işinde olduğunu söyledi. MasterChef Türkiye 2021 eleme turunda şeflere firik keşkeğinde konfit somon hazırladı. Şeflerin beğenisini kazanan Tahsin Küçük, üç evet oyu alarak sonraki tura geçti.