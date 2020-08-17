MasterChef 2019 yarışmacıları kimler? MasterChef Türkiye 2019 yarışmacıları isimleri MasterChef Türkiye 2020 yarışma programına 2019 yarışmacıları katıldı. Geçen yılın MasterChef şampiyonu Cemre olmuştu. 2019 ve 2020 yarışmacılarının bir araya geldiği MasterChef'in eski yarışmacıları kimler? 2019 MasterChef yarışmacılarının isimleri neler?

MasterChef Türkiye, Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'ndan oluşan jüri üyesi ve yarışmacılarıyla ekranların sevilen lezzet yarışması olarak TV8'de ekrana geliyor. 2010 MasterChef'de iddialı 16 yarışmacı yer alıyor. 17 Ağustos günü yayımlanan bölümde açılışı ise 2019 masterChef yarışmacıları yaptı. Peki 2019 MasterChef yarışmacıları kimler? İşte, ayrıntılar...

MASTERCHEF TÜRKİYE 2019 YARIŞMACILARI

MasterChef'in 2019 yılı sezonunda şampiyon olan Cemre Uyanık'ın yanı sıra; 42 yarışmacının arasından seçilenler arasında Açelya Kılıçay, Alican Sabunsoy, Bahri Papila, Eda Karabulut Nayır, Ekin Eylem Ulaş, Faruk Batuhan Öner, Güzide Mertcan, Kıvanç Ermiş, Murat Tokmak, Mustafa Aydın, Müge Güney, Nalan Toprak, Onur Dursun, Orhan Eren, Rıfat Yurttaş, Suna Aydın, Yasin Obuz ve Yekaterina Sungur bulunuyordu.

2020 MASTERCHEF YARIŞMACILARI

TV8, MasterChef'in 2020 sezonunu başlatmıştı. 16 Ağustos günü oynanan son eleme oyunu sonrası 8 kişiden oluşacak iki takımda yer alacak isimler netleşti. MasterChef'in 2020 sezonunda yemekleriyle yarışmada yer alacak isimler; Serhat, Duygu, Özgül, Emir, Ayyüce, Sedat, Esra, Furkan, Barbaros, Tanya, Berk, Eray, Uğur, Celal, Gülşah, Ebru, Uğur, Celal, Gülşah, Ebru olarak belirlendi.