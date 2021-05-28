MASKİ, Gördes'te mahalle muhtarlarını dinledi
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MASKİ, Gördes'te mahalle muhtarlarını dinledi

MASKİ, Gördes'te mahalle muhtarlarını dinledi
Bültenler - Haberler | Güncel

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, Gördes ilçesinde mahalle muhtarları ile bir toplantı gerçekleştirdi.

Çevik, muhtarların vatandaşla devlet arasında köprü olduğunu ifade ederek, toplantılarının devam edeceğini vurguladı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, Gördes ilçesinde mahalle muhtarları ile bir araya geldi. Hizmet binasında yapılan toplantıda İlçe Hizmetleri Daire Başkanı Serpil Çakır, Şube Müdürü Güray Coşkun, Gördes Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Mustafa Gün ve MASKİ İlçe Şefi Türker Kesici de yer aldı. Toplantıda Korubaşı, Salur, Şeyhyayla, Atatürk, Beş Eylül, Kabakoz, Kıymık, Akpınar, Kuşluk ve Dereçiftlik Mahalle Muhtarlarının talep ve istekleri dinlendi. 17 ilçede mahalle muhtarları ile düzenli olarak toplantı yaptıklarını ifade eden Çevik, yaptıkları görüşmelerin öneminin altını çizdi.

"Muhtarlar vatandaşla devlet arasında köprüdür"

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını ileterek konuşmasına başladı. Çevik, "Gördes ilçe merkezinde evsel nitelikli atıksu kirliliği yaşanmaması için arıtma tesisi inşa ettik. İlçe merkezi ve kırsal mahallelerde önemli alt ve üstyapı yatırımları yaptık. Bugüne kadar ilçemizde 49 milyon TL yatırıma hayat verdik. Yeni projelerimize de devam ediyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün önderliğinde hemşerilerimize bekledikleri hizmetleri ulaştırıyoruz. Görev yaptığımız alan gereği, sürekli olarak vatandaşımızla bağlantıda olmak durumundayız. Muhtarlarımız da bu anlamda önemli birer köprü görevindeler. Sonuç olarak hepimiz kanun insanıyız ve mevcut ihtiyaçlara en uygun hizmetleri üretebilmek adına iş birliği içerisinde çalışmak zorundayız. Hepimizden önce muhtarlarımız mahallelerdeki durumu en iyi bilen ve analiz eden kişiler olmalılar ki bizler görevimizi en iyi şekilde yerine getirebilelim. Bu konuda muhtarlarımıza da gerçekten büyük sorumluluk düşüyor. Gerçekleştirdiğimiz bu toplantılar yardımıyla da iletişimi güçlendirip vatandaşımızın daha da bilgilenmesi ve bilinçlenmesini sağlamaya gayret gösteriyoruz" dedi.

Kaynak: Bültenler

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