MASKİ'den Heybeli'ye ziyaret

MASKİ İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanı Serpil Çakır, Saruhanlı ilçesine bağlı Heybeli mahallesine bir ziyarette bulundu.

Çakır, Mahalle Muhtarı Mustafa Erdönmez'e yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün geçmiş olsun dileklerini ve selamlarını iletti.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanı Serpil Çakır, Saruhanlı ilçesine bağlı Heybeli mahallesine bir ziyaret etti. Ziyarette Daire Başkanı Çakır'a Saruhanlı Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Serdar Özgedik ve MASKİ İlçe Şefi Kerim Oruç Ali Orhan da eşlik etti. Mahalle Muhtarı Mustafa Erdönmez'e yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün geçmiş olsun dileklerini ve selamını ileten Daire Başkanı Çakır, Başkan Ergün'ün hediyelerini Muhtar Erdönmez'e takdim etti. Çakır, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün Manisayı daha yaşanılabilir bir kent haline getirmek vizyonu doğrultusunda MASKİ Genel Müdürlüğü olarak kırsal mahallelerde de yoğun mesailerine devam ettiklerini belirtti.

"Cengiz Başkanımıza sağlıklı ve başarılı bir ömür diliyorum"

Heybeli Mahalle Muhtarı Mustafa Erdönmez, kendisine geçmiş olsun dileklerini gönderen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkürlerini ileterek, "İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanımız, Saruhanlı Muhtarlık İşleri Şube Müdürümüz ve MASKİ İlçe Şefimiz mahallemize ziyaretimize geldiler. Benim de hastalığım nedeniyle geçmiş olsun dileklerini ilettiler. Cengiz Başkanımızın selamlarını getirdiler. Kendilerine çok teşekkür ediyor, sağlıklı ve sıhhatli günler diliyorum. Mahallemizde bin 200 metrelik kanalizasyon hattımız ve 400 metrelik yağmur suyu hattımız yenilendi. Yapılan bu hizmetlerden dolayı Cengiz Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Kendisine sağlıklı ve başarılı bir ömür diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler