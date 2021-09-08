MASKİ'den Heybeli'ye ziyaret
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

MASKİ'den Heybeli'ye ziyaret

MASKİ'den Heybeli'ye ziyaret
Bültenler - Haberler | Güncel

MASKİ İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanı Serpil Çakır, Saruhanlı ilçesine bağlı Heybeli mahallesine bir ziyarette bulundu.

Çakır, Mahalle Muhtarı Mustafa Erdönmez'e yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün geçmiş olsun dileklerini ve selamlarını iletti.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanı Serpil Çakır, Saruhanlı ilçesine bağlı Heybeli mahallesine bir ziyaret etti. Ziyarette Daire Başkanı Çakır'a Saruhanlı Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Serdar Özgedik ve MASKİ İlçe Şefi Kerim Oruç Ali Orhan da eşlik etti. Mahalle Muhtarı Mustafa Erdönmez'e yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün geçmiş olsun dileklerini ve selamını ileten Daire Başkanı Çakır, Başkan Ergün'ün hediyelerini Muhtar Erdönmez'e takdim etti. Çakır, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün Manisayı daha yaşanılabilir bir kent haline getirmek vizyonu doğrultusunda MASKİ Genel Müdürlüğü olarak kırsal mahallelerde de yoğun mesailerine devam ettiklerini belirtti.

"Cengiz Başkanımıza sağlıklı ve başarılı bir ömür diliyorum"

Heybeli Mahalle Muhtarı Mustafa Erdönmez, kendisine geçmiş olsun dileklerini gönderen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkürlerini ileterek, "İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanımız, Saruhanlı Muhtarlık İşleri Şube Müdürümüz ve MASKİ İlçe Şefimiz mahallemize ziyaretimize geldiler. Benim de hastalığım nedeniyle geçmiş olsun dileklerini ilettiler. Cengiz Başkanımızın selamlarını getirdiler. Kendilerine çok teşekkür ediyor, sağlıklı ve sıhhatli günler diliyorum. Mahallemizde bin 200 metrelik kanalizasyon hattımız ve 400 metrelik yağmur suyu hattımız yenilendi. Yapılan bu hizmetlerden dolayı Cengiz Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Kendisine sağlıklı ve başarılı bir ömür diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler

Konya'dan sonra Ankara'da da ortaya çıkan obruk vatandaşı korkuttu! Genişlemeye devam ediyor
Konya'dan sonra Ankara'da da ortaya çıkan obruk vatandaşı korkuttu! Genişlemeye devam ediyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Tanju Özcan Ziya Selçuk Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Gülşen Derya Baykal Rasim Öztekin Serenay Sarıkaya
Spor Umut Meraş Çağdaş Atan Fatih Terim Burak Yılmaz Bülent Korkmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
MASKİ'den Heybeli'ye ziyaret - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.9.2021 08:56:55. #1.16#

title