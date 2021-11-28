MASKİ, BİRİMLER ARASI FUTBOL TURNUVASI DÜZENLİYOR

MALATYA (Habermetre) - Malatya Büyükşehir Belediyesi Su Ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, personeller arasındaki iletişim ve birlikte mücadele etme duygusunu destekleyip geliştirmek için "Birimler Arası Futbol Turnuvası" düzenliyor.

Özel Kalem, İşletmeler 1, İşletmeler 2, Destek Hizmetleri, Abone Okuma, Bütçe Muhasebe, İçme Suyu, Yatırım İnşaat, Abone Saha, Bilgi İşlem ve Kanalizasyon ekiplerinden oluşan birimler, takımlarını kurarak turnuvaya katılacak.

FİKSTÜR ÇEKİMİ YAPILDI

Turnuvayla ilgili fikstür çekimi, Müşteri Hizmetleri ve Kurumsal İletişim Dairesi Başkanı Ahmet Yalınkılıç başkanlığında yapıldı.

Turnuvanın açılış maçı Özel Kalem Müdürlüğü ile İşletmeler 2 arasında oynanacak. Maç, 29 Kasım Pazartesi günü saat 18. 00'de Santra Halı Saha Tesislerinde oynanacak.

Futbol turnuvasına bütün birimlerin katıldığını belirten Müşteri Hizmetleri ve Kurumsal İletişim Dairesi Başkanı Ahmet Yalınkılıç, "Salgın ve yoğun iş temposunun oluşturduğu stresi aza indirmek, birimler arası koordinasyonu güçlendirmek amacıyla bu futbol turnuvasını düzenliyoruz. Kazasız, sakatlığın hiç yaşanmadığı güzel bir turnuva geçmesini diliyorum" dedi.

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