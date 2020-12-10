Maskesiz yakalanan hamile dilenci: 50 tane ceza yazıldı hiçbirini ödemedim, bunu da ödemem
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Maskesiz yakalanan hamile dilenci: 50 tane ceza yazıldı hiçbirini ödemedim, bunu da ödemem

10.12.2020 11:47 | Son Güncelleme: 10.12.2020 12:47
Maskesiz yakalanan hamile dilenci: 50 tane ceza yazıldı hiçbirini ödemedim, bunu da ödemem

Antalya Manavgat'ta asayiş ekipleri, maske takmadığı gerekçesiyle bir dilenciye ceza kesti. Cezanın ardından zabıta ekiplerine teslim edilen dilencinin 7 aylık hamile olduğu öğrenildi. Dilenci kadın, bugüne kadar kendisine en az 50 kez ceza yazıldığını, bu cezaların hiçbirini ödemediğini söyledi.

10 Yıldır Manavgat'ta yaşayan ve geçimini dilencilik yaparak sağlayan 41 yaşındaki Selda A., 7 aylık hamile olmasına rağmen dilencilik yapmaktan vazgeçmezken, zabıta ekipleri de ceza yazmaya devam ediyor.

DENETİM SIRASINDA YAKALANDI

Köprübaşında hamile olmasını kullanıp vatandaşlara duygu sömürüsü yaparak dilenen kadın, pandemi tedbirleri kapsamında denetim yapan polis ekiplerine yakalandı. Polis ekipleri, maske takmadığı için Selda A.'ya ceza uygularken, dilendiği için de zabıta ekiplerine haber verildi.

Maskesiz yakalanan hamile dilenci: 50 tane ceza yazıldı hiçbirini ödemedim, bunu da ödemem

"BUNU DA ÖDEMEYECEĞİM"

Olay yerine gelen Manavgat Belediyesi Zabıta ekipleri, üzerinde kimlik bulunmayan kadın dilenciye kabahatler kanunu kapsamında ceza uyguladı. Ceza makbuzunu alan Selda A., bugüne kadar en az 50 kez ceza yazıldığını, bu cezaların hiç birisini ödemediğini belirterek, "Ben karnımı zor doyuruyorum. Ceza parasını nereden bulup ödeyeyim. Bunu da ödemeyeceğim" dedi.

Maskesiz yakalanan hamile dilenci: 50 tane ceza yazıldı hiçbirini ödemedim, bunu da ödemem
Maskesiz yakalanan hamile dilenci: 50 tane ceza yazıldı hiçbirini ödemedim, bunu da ödemem

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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