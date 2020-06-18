Maskesiz sokağa çıkmanın cezası ne kadar? Maskesiz sokağa çıkmak yasak mı? Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu iller hangileri? Cezası ne kadar?
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Maskesiz sokağa çıkmanın cezası ne kadar? Maskesiz sokağa çıkmak yasak mı? Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu iller hangileri? Cezası ne kadar?

Korona nedeniyle başta İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerimiz olmak üzere birçok şehirde maskesiz sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Herkesin maskesiz sokağa çıkmanın cezasının ne kadar olduğunu merak ediyor. Peki, Maskesiz sokağa çıkmanın cezası ne kadar? Maskesiz sokağa çıkmak yasak mı? Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu iller hangileri?

Maskesiz sokağa çıkmanın cezası ne kadar? Maskesiz sokağa çıkmak yasak mı? Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu iller hangileri? Cezası ne kadar?
18.06.2020 11:35 | Son Güncelleme: 18.06.2020 11:40

Koronavirüs nedeniyle normalleşme sürecinin yaşandığı günlerde maskesiz sokağa çıkmak bazı illerimizde yasaklandı. Hastalık ve salgın sayısını önlemek için maske yasağı getirildi. Vatandaşlar yasak olan illerde maskesiz sokağa çıkmanınj cezasının ne kadar olduğunu merak ediyor. peki, maskesiz sokağa çıkmanın cezası nedir?

MASKESİZ SOKAĞA ÇIKMANIN CEZASI NE KADAR?

3 büyük kentte uygulanacak maske yasağının ardından kısıtlamaya uymayanlara verilecek ceza da netleşti. Valiliklerin açıklamasına göre maske takmama cezası, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'inci maddesine göre belirlenecek. Bu kanuna göre 789 liradan 3.180 liraya kadar ceza uygulanacak.

Maskesiz sokağa çıkmanın cezası ne kadar? Maskesiz sokağa çıkmak yasak mı? Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu iller hangileri?
MASKESİZ SOKAĞA ÇIKMANIN CEZASI NE KADAR?

HANGİ İLLERDE YASAK VAR?

Koronavirüs ile mücadele kapsamında Adıyaman, Ankara, İstanbul, Bursa, Afyonkarahisar, Amasya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bolu, Burdur, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Rize, Osmaniye, Sakarya, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli, Uşak, Yalova, Zonguldak, Bitlis'te maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı.

Maskesiz sokağa çıkmanın cezası ne kadar? Maskesiz sokağa çıkmak yasak mı? Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu iller hangileri?
MASKESİZ SOKAĞA ÇIKMANIN CEZASI NE KADAR?
umut.guner@haberler.com - Umut Güner
Umut Güner
umut.guner@haberler.com
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