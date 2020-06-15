Maskesiz sokağa çıkanlara 3 bin 180 TL ceza
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Maskesiz sokağa çıkanlara 3 bin 180 TL ceza

Maskesiz sokağa çıkanlara 3 bin 180 TL ceza Kent genelinde vaka sayısı 44'e yükseldi Karabük'te bayram sonrası yeniden artış gösteren korona virüs (Covid-19) vakaları tedbirleri kapsamında Karabük Valiliği, maskesiz sokağa çıkmak ve dolaşmayı yasaklarken, uymayanlara ise 3 bin 180 TL...

15.06.2020 17:54 | Son Güncelleme: 15.06.2020 18:11

Maskesiz sokağa çıkanlara 3 bin 180 TL ceza

Kent genelinde vaka sayısı 44'e yükseldi

KARABÜK - Karabük'te bayram sonrası yeniden artış gösteren korona virüs (Covid-19) vakaları tedbirleri kapsamında Karabük Valiliği, maskesiz sokağa çıkmak ve dolaşmayı yasaklarken, uymayanlara ise 3 bin 180 TL ceza uygulanacağını duyurdu.

Karabük'te son iki hafta içinde yeniden Covid-19 vakaları görülmeye başlarken, son 24 saat içinde 4 yeni vaka tespit edildi.Tespit edilen vakalarla birlikte Karabük'te Covid-19 hastası 44'e yükseldi. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınanlardan 5'i tedavilerinin ardından taburcu edilirken 39 kişinin ise tedavisi devam ediyor.

"Maskesiz sokağa çıkmaya 3180 TL ceza"

Öte yandan Korona Virüse karşı alının tedbirler kapsamında Karabük Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından daha önce alınan karar doğrultusunda şehir merkezlerinde sosyal mesafeye uymamak ve maskesiz dışarı çıkmak ve dolaşmak yasaklanmıştı.

Valilik yeni yaptığı duyuru ile, kent genelinde yeniden vaka artışlarının görülmesi üzerine alınan kararlara uymayanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282.nci maddesi gereği ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32.nci maddesi gereğince 3180 TL idari para cezası uygulanacağını bildirdi.

Maskesiz sokağa çıkanlara 3 bin 180 TL ceza

Kaynak: İHA

Manşet

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