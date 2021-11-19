Maskesiz sipariş veremeyince sinirlenip video paylaştı, aldığı tepkiler beklediği gibi olmadı

İstanbul Başakşehir'de bulunan bir alışveriş merkezinde fast food zincirine giden kadın, maske takmadığı için siparişini almayan çalışanları videoya çekti.

ELEŞTİRİ YAĞMURUNA TUTULDU

Bu kaydı sosyal medya hesabından paylaşan kadın, "Çay siparişime maskesiz satış yapamayacağını söyleyip yakınımın koronadan ölmesi için beddua edecek kadar cahil personeliniz anayasaya, akla aykırı terbiyesizce tüketici haklarını ihlal ettiler. Ürünlerinizi zaten tüketmem çay su dahi bir daha asla!" diyerek çalışanlara tepki gösterdi. Kısa sürede sosyal medyada gündem olan videoyu izleyenlerin birçoğu kadını eleştirdi.

Kadına bazı sosyal medya kullanıcılarının gösterdiği tepkiler;

-Kural, kuraldır. Maskesiz satış söz konusu olamaz diye talimat almıştır müdüründen. Ne yapsın? Sırf senin için kendi işini riske etmek istemiyor. En kötü ihtimal sizin ekstra bir maskeniz var mi diye sorarsınız.

-Her gün 1 uçak dolusu insan ölüyor Kovid-19'dan. Kapalı alanda maskenizi takacaksınız. Kendine verilen talimatı uygulayan elemana bilmiş bilmiş soru sormalar, kayda almalar. Çok şımarıkça.

-Haklı, ayrıca beddua ettiği bir nokta göremedim. Bence siz algı oluşturmaya çalışıyorsunuz. Sonuç olarak onlarda şirket kuralları doğrultusunda hareket etmek zorundalar, kuralını beğenmediğiniz yerden yemek zorunda değilsiniz. Bence haksız olan taraf sizsiniz burada.

-Yanlış bir şey söylememiş ki neyi eleştiriliyor, kınanıyor bu durumun. Yasaksa uyacaksın net yani.

-Bu insanlar bütün gün ayakta çalışıyor zor şartlarda. Onların da evde ailesi var. Gelip dibine kadar maskesiz bir şekilde sipariş vermeye hakkınız yok. Alırsınız ne alacaksanız gidip ötede yer içersiniz. Ama arada 1 metre mesafe var sizin yaptığınız yanlış.

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