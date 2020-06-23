Maskesiz gezen kadın, kendini uyaran polis memurunu isyan ettirdi Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde maskesiz gezen bir kadın, kendisini uyaran polis memurunu konuşmasıyla çileden çıkarttı.

Koronavirüs salgını ile mücadele devam ederken Bilim Kurulu'nun önerisiyle birçok ilde valilikler, maske takma zorunluluğu getirdi. Maskesiz sokağa çıkanlar ve belirtilen önlemleri ihlal edenler hakkında, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi uyarınca idari 900 TL para cezası uygulanacağı açıklanmıştı.

Maske takma zorunluluğunun getirildiği kentlerimizden biri de Şanlıurfa oldu. Kentte teftişlerini sıklaştıran polis ekipleri ile vatandaş arasında zaman zaman ilginç diyaloglar da yaşanabiliyor.

Bunun son örneğini Viranşehir ilçesinde gördük. İlçede maskesiz dolaşan bir kadını uyaran polis memuru, gördüğü tepki karşısında neye uğradığını şaşırdı.