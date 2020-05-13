Maske kullanmadan dışarı çıkan vatandaş: Korona neredeyse gelsin bulsun beni Maskesiz dolaşmanın yasaklandığı Denizli'de sıcak havayı fırsat bilerek dışarı çıkan vatandaşların büyük kısmı kurallara uyarken, maske ve eldiven kullanmayıp sosyal mesafe kuralına uymayan vatandaşlar da dikkat çekti. Maskesiz şekilde dolaşan bir vatandaş, "Korona neredeyse gelsin bulsun beni" ifadesini kullandı.

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında Denizli Valiliği ve İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, kent genelinde maskesiz şekilde dışarı çıkmayı yasakladı. Maskesiz şekilde dolaşan vatandaşlara para cezası uygulanırken, sıcak havayı fırsat bilerek dışarı çıkan vatandaşların büyük kısmının kurallara uyduğu görüldü.

15 Temmuz Delikliçınar Meydanı ve Gazi Mustafa Kemal Bulvarında sosyal mesafeyi gözetmeyen ve maske kullanmayan vatandaşların da olması dikkat çekerken, kurallara uymayanlar polis ekipleri tarafından anonslarla uyarıldı.

"HİÇ UMURUMDA DEĞİL"

Maske kullanmayan vatandaşlardan Üzeyir Yazır ise kendisini ilginç sözlerle savunarak, "Hastalık paranoyaklık seviyesine geldi, sürekli televizyonlarda. Yok hayalet taşıyıcılar var, yok şöyle derken artık ben de dedim ki korona neredeyse artık gelsin beni bulsun öleyim. Zaten hiçbir işim düzgün gitmiyor, bütün işlerim ters. Öleyim de kurtulayım diye bekliyorum. Korona neredeyse gelsin bulsun beni. O yüzden hiç umurumda değil yani. Öleceksek ölürüz, kalacaksak kalırız. Ne olacaksa olsun dedik artık. Ne eldiven ne de maske hiçbir şey kullanmıyorum" dedi.

"MASKE YA DA ELDİVEN TAVSİYE ETMİYORUM"

Hasan Çakar isimli vatandaş ise eldiven kullanmadığını ve eldivenlerin bakteri oluşturduğunu, ameliyatlarda kullanıldığını, normal günlük kullanılmayacağını söyleyerek kendisini savundu. Çakar, "Maskeyi biraz araştırdım baktım, insanlar maske ile dolaşıyor tabi maske ile aynı havayı çekerse yan etkisi oluyormuş. Ben birkaç insana baktım maskeden dolayı bayılmış ve nefes alamıyor ben o konuya markete girersek maske takarız. Ama dışarıda gezerken ne güzel temiz hava en güzeli Allah bizim vücudumuzu zaten güzel bir şekilde oluşturmuştur maske ya da eldiven tavsiye etmiyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA