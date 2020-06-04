Maskesi cebinde olmasına rağmen 'yok' dedi 392 lira ceza yedi
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Maskesi cebinde olmasına rağmen 'yok' dedi 392 lira ceza yedi

Mardin'de güvenlik güçlerinin denetimi sırasında, maskesi cebinde olmasına rağmen yanında olmadığını söyleyen bir kişiye 392 lira ceza kesildi.

04.06.2020 16:15 | Son Güncelleme: 04.06.2020 16:42

Mardin'de güvenlik güçlerinin denetimi sırasında, maskesi cebinde olmasına rağmen yanında olmadığını söyleyen bir kişiye 392 lira ceza kesildi. Yazılan cezayı kabullenemeyen şahıs, ceza kağıdını imzalamakta diretti.

Korona virüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında Mardin'de sokağa maskesiz çıkmama kararı alındı. 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı mevkisinde denetim yapan polis ve zabıta ekipleri maskeleri yanında olup da takmayan vatandaşları takmaları hususunda uyardı. Cebinde maskesi olduğu halde maske soran görevli polise maskesinin yanında olmadığını belirten E.A., ceza yazılacağını duyunca arka cebinde bulunan maskesini çıkarttı. Kendisine maske takmadığı gerekçesiyle ceza yazılan E.A., ceza kağıdını imzalamayacağını söyledi. Görevli polis memurunun ısrarla imza atmasını söyleyen E.A., uzun uğraştan sonra 392 liralık ceza kağıdını imzaladı.

Öte yandan maskesiz dışarıya çıkan U.K'ya görevli polis ekipleri 392 lira idari para cezası uygulandı. - MARDİN

Maskesi cebinde olmasına rağmen 'yok' dedi 392 lira ceza yedi

Kaynak: İHA

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