'Maskeni tak, sosyal mesafeyi uygula' denetimi Samsun 19 Mayıs İlçe Kaymakamı İbrahim Civelek, ilçe genelinde maske ve hijyen denetimi yaptı.

Samsun 19 Mayıs İlçe Kaymakamı İbrahim Civelek, ilçe genelinde maske ve hijyen denetimi yaptı.

Kaymakam Civelek, 19 Mayıs İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mehmet Akif Gün ile birlikte ilçe genelinde başlattığı maske ve hijyen kuralları çerçevesinde berberler lokantalar, çay ocakları fırınlar dolmuş duraklarında maske ve hijyen kontrolü gerçekleştirdi.

Vatandaşların büyük çoğunlukla maske takma zorunluluğuna uyduğu görülürken, maskesi olmayan vatandaşlar ise uyarıldı. Kaymakam Civelek, sokağa maskesiz çıkmayan vatandaşlara teşekkür ederken, denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirtti. - SAMSUN

Kaynak: İHA