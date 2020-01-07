: Maskeli Beşler Kıbrıs filmi konusu nedir? Maskeli Beşler Kıbrıs oyuncuları ve Maskeli Beşler Kıbrıs özeti!

07.01.2020 14:39 | Son Güncelleme: 07.01.2020 14:39

İzleyenleri ekrana bağlayan Maskeli Beşler Kıbrıs filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Bizim İçin Şampiyon filmini izleyecek olanların merak ettiği Maskeli Beşler Kıbrıs konusu nedir, Maskeli Beşler Kıbrıs oyuncuları kimler ve Maskeli Beşler Kıbrıs özeti gibi konuları inceliyoruz.

MASKELİ BEŞLER KIBRIS FİLMİ KONUSU NEDİR?

Geçmiş Olsun, insanlığın neredeyse tamamının yok olduğu bir dünyada sevdiği kadını bulmaya çalışan genç bir adamın hikayesini konu ediyor. Saffet, sevdiği kadın Tuğba'ya kavuşmak için her şeyi yapmaya hazır olan genç bir adamdır. Genç kadının kalbini kazanmak için elinden gelenin fazlasını yapan Saffet, sonunda Tuğba'nın kalbine girmeyi başarır. Tam her şey yoluna girip, evlilik hazırlıkları yapılırken, kayınçosu Tarık'ın yaptığı ahmaklık sonucu Tarık ve Saffet komaya girer. Ancak onun Tuğba'ya duyduğu aşk komayı atlatmasını sağlar. Aradan geçen 3 yılın ardından uyanan Saffet, artık Tuğba'ya kavuşmasının önünde hiçbir engelin olmadığını düşünürken, dünyada insanlığın yok olduğunu öğrenir. Saffet'in komada olduğu sırada dünyaya giren bir virüs, insanların neredeyse tamamının yok olmasına neden olmuştur. Dünya üzerinde kalan sayılı insanlardan birinin de Tuğba olduğunu öğrenen Saffet, sevdiği kadına ulaşabilmek için kayınçosu ile birlikte zorlu bir yolculuğa çıkar.

MASKELİ BEŞLER KIBRIS OYUNCULARI VE KADROSU

Maskeli Beşler Kıbrıs Yönetmeni: Hasan Doğan

Maskeli Beşler Kıbrıs Oyuncular: Toygan Avanoğlu, Turan Cihan Şimşek, Müge Boz, Alper Saldıran, Sinan Bengier

Maskeli Beşler Kıbrıs Türü: Komedi

Maskeli Beşler Kıbrıs Yapım Yılı: 2019 (117 dk)

Maskeli Beşler Kıbrıs Vizyon Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma

Maskeli Beşler Kıbrıs Senaryo: Cüneyt İnay

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