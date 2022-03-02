Salgınla mücadelede yeni yol haritası bugün açıklanacak. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, salgında gelinen son noktayı ve kısıtlamaları konuşmak üzere bugün biraraya gelecek. Maskeler kalkacak mı 2022? Maske takma zorunluluğu kalktı mı? Maske zorunluluğu ne zaman kalkacak? Maske ile ilgili resmi açıklama yapıldı mı? Maskelerle ilgili resmi açıklama ne zaman yapılacak?

MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU KALKIYOR MU?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığındaki Bilim Kurulu toplantısı bugün saat 16.00'da yapılacak. Salgınla mücadelede gelinen nokta ve kısıtlamaların tekrar değerlendirilmesi gündemiyle toplanacak kurulun masasındaki en önemli konu başlığı ise maske zorunluluğun kaldırılıp kaldırılmayacağı olacak. Toplantı sonrasında bu konuda bir açıklama yapacağını belirten Bakan Koca paylaşımında "Bu açıklamanın, bir süredir beklenen açıklama olacağına inanıyorum" ifadesini kullandı.

Toplantıda vaka sayılarındaki düşüş ve illerdeki son duruma göre, tebdirlerin yeniden değerlendirilmesi bekleniyor. Koca, 2 hafta önceki kabine toplantısının ardından maske kısıtlamasında yeni bir karar alınabileceğine dair mesaj vermişti.

Bu kapsamda, açık havada maske zorunluluğun kaldırılıp kaldırılmayacağı merak ediliyor. Toplantı sonrası saat 18'de bir açıklama yapacağını duyuran Koca, "Bu açıklamanın, bir süredir beklenen açıklama olacağına inanıyorum" ifadesini kullandı.

RESMİ AÇIKLAMA NE ZAMAN YAPILACAK?

Maske kararıyla ilgili resmi açıklama bugün 2 Mart Çarşamba saat 18:00'da yapılacak.

MASKE VE HES KODU KALDIRILDI MI? (GÜNCELLEME 2 MART 2022)

Bakan Koca, kurumlara girişte HES kodu kontrolü ve açık havada maske kullanma zorunluluğunun kaldırıldığını açıkladı.

Bilim Kurulu toplantısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplandı. Maske zorunluluğunun görüşüldüğü toplantı sonrası Bakan Koca, açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları:

Bugün ısrarların sabırları sınadığı konularda size nihayet beklediğiniz haberleri vereceğim. Huzurlarınızdaki kişi 2 yıl boyunca size kısıtlama ısrarında bulunan kişidir, şimdiyse "her şeyi gözden geçirme zamanı" geldi diyor.

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