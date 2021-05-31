Maskeler çıkıyor mu? Maske takma zorunluluğu kalktı mı? 31 Mayıs Kabine Toplantısı maske takma ile ilgili kararlar nelerdir?

31 Mayıs Pazartesi Kabine Toplantısı kararları bekleniyor. Vatandaşlar en çok maskeler çıkacak mı? Maske takma zorunluluğu kalkıyor mu? konularını merak etti. Peki, Maskeler çıkıyor mu? Maske takma zorunluluğu kalktı mı? 31 Mayıs Kabine Toplantısı maske takma ile ilgili kararlar nelerdir? Maskeler açık alanda mı serbest olacak? Kapalı alanda maske takılmaya devam edilecek mi? Detaylar haberimizde.

Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrası açıklayacağı yeni normalleşme kararlarına kilitlenirken, Reuters'a konuşan bir yetkili kritik toplantıya saatler kala çok önemli bilgiler verdi. Hafta sonu kısıtlamalarının bir güne düşebileceğini ifade eden yetkili, toplantıda kafe ve restoranların açılması yönünde karar alınmasının beklendiğini, ayrıca akşam saat 21:00 olan kapanma saatlerinin de biraz daha ileri alınabileceğini söyledi. Peki, Maskeler çıkıyor mu? Maske takma zorunluluğu kalktı mı? 31 Mayıs Kabine Toplantısı maske takma ile ilgili kararlar nelerdir? Maskeler nerede takılacak? Açık alanda maske takılacak mı?

MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU KALKACAK MI?

Reuters'a konuşan bir yetkili kritik toplantıya saatler kala çok önemli bilgiler verdi.

Hafta sonu kısıtlamaların bir güne düşebileceğini, cumartesi günleri kısıtlamanın kalkabileceğini ama pazar günlerinin devam edebileceğini vurgulayan yetkili; "Bu dönemde aşılamanın artırılması yönünde bir çaba olacak. Biontech desteğiyle aşı açısından tamamen sıkıntı ortadan kalkacak. Yakın zamanda açık alanda maskesiz hayatın başlaması ihtimali var" şeklinde konuştu.

Henüz Kabine Toplantısı kararları açıklanmadı. Açıklandığında konumuza ekleyeceğiz.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN VE NEREDE YAPILACAK?

Kabine toplantısı bugün 31 Mayıs Pazartesi günü saat 15:00 'da başlayacaktır.

Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrası açıklayacağı yeni normalleşme kararlarına kilitlenirken, Reuters'a konuşan bir yetkili kritik toplantıya saatler kala çok önemli bilgiler verdi. Hafta sonu kısıtlamalarının bir güne düşebileceğini ifade eden yetkili, toplantıda kafe ve restoranların açılması yönünde karar alınmasının beklendiğini, ayrıca akşam saat 21:00 olan kapanma saatlerinin de biraz daha ileri alınabileceğini söyledi.

Bugün saat 15.00'te yapılacak olan ve kararların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacağı Kabine toplantısına dair İngiliz haber ajansı Reuters'a bilgi veren üst düzey bir yetkili önemli bilgiler verdi.

KABİNE TOPLANTISI BİTTİ Mİ?

Kabine toplantısı bugün 31 Mayıs 2021 tarihinde başladı. Henüz toplantı bitmedi devam ediyor. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.

"YAKIN ZAMANDA AÇIK ALANDA MASKESİZ HAYATIN BAŞLAMASI İHTİMALİ VAR"

Hafta sonu kısıtlamaların bir güne düşebileceğini, cumartesi günleri kısıtlamanın kalkabileceğini ama pazar günlerinin devam edebileceğini vurgulayan yetkili; "Bu dönemde aşılamanın artırılması yönünde bir çaba olacak. Biontech desteğiyle aşı açısından tamamen sıkıntı ortadan kalkacak. Yakın zamanda açık alanda maskesiz hayatın başlaması ihtimali var" şeklinde konuştu.