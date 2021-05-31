Maskeler çıkıyor mu? Maske takma zorunluluğu kalktı mı? 31 Mayıs Kabine Toplantısı maske takma ile ilgili kararlar nelerdir?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Maskeler çıkıyor mu? Maske takma zorunluluğu kalktı mı? 31 Mayıs Kabine Toplantısı maske takma ile ilgili kararlar nelerdir?

Maskeler çıkıyor mu? Maske takma zorunluluğu kalktı mı? 31 Mayıs Kabine Toplantısı maske takma ile ilgili kararlar nelerdir?
Haberler.com - Haberler | Gündem

31 Mayıs Pazartesi Kabine Toplantısı kararları bekleniyor. Vatandaşlar en çok maskeler çıkacak mı? Maske takma zorunluluğu kalkıyor mu? konularını merak etti. Peki, Maskeler çıkıyor mu? Maske takma zorunluluğu kalktı mı? 31 Mayıs Kabine Toplantısı maske takma ile ilgili kararlar nelerdir? Maskeler açık alanda mı serbest olacak? Kapalı alanda maske takılmaya devam edilecek mi? Detaylar haberimizde.

Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrası açıklayacağı yeni normalleşme kararlarına kilitlenirken, Reuters'a konuşan bir yetkili kritik toplantıya saatler kala çok önemli bilgiler verdi. Hafta sonu kısıtlamalarının bir güne düşebileceğini ifade eden yetkili, toplantıda kafe ve restoranların açılması yönünde karar alınmasının beklendiğini, ayrıca akşam saat 21:00 olan kapanma saatlerinin de biraz daha ileri alınabileceğini söyledi. Peki, Maskeler çıkıyor mu? Maske takma zorunluluğu kalktı mı? 31 Mayıs Kabine Toplantısı maske takma ile ilgili kararlar nelerdir? Maskeler nerede takılacak? Açık alanda maske takılacak mı?

MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU KALKACAK MI?

Reuters'a konuşan bir yetkili kritik toplantıya saatler kala çok önemli bilgiler verdi.

Hafta sonu kısıtlamaların bir güne düşebileceğini, cumartesi günleri kısıtlamanın kalkabileceğini ama pazar günlerinin devam edebileceğini vurgulayan yetkili; "Bu dönemde aşılamanın artırılması yönünde bir çaba olacak. Biontech desteğiyle aşı açısından tamamen sıkıntı ortadan kalkacak. Yakın zamanda açık alanda maskesiz hayatın başlaması ihtimali var" şeklinde konuştu.

Henüz Kabine Toplantısı kararları açıklanmadı. Açıklandığında konumuza ekleyeceğiz.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN VE NEREDE YAPILACAK?

Kabine toplantısı bugün 31 Mayıs Pazartesi günü saat 15:00 'da başlayacaktır.

Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrası açıklayacağı yeni normalleşme kararlarına kilitlenirken, Reuters'a konuşan bir yetkili kritik toplantıya saatler kala çok önemli bilgiler verdi. Hafta sonu kısıtlamalarının bir güne düşebileceğini ifade eden yetkili, toplantıda kafe ve restoranların açılması yönünde karar alınmasının beklendiğini, ayrıca akşam saat 21:00 olan kapanma saatlerinin de biraz daha ileri alınabileceğini söyledi.

Bugün saat 15.00'te yapılacak olan ve kararların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacağı Kabine toplantısına dair İngiliz haber ajansı Reuters'a bilgi veren üst düzey bir yetkili önemli bilgiler verdi.

KABİNE TOPLANTISI BİTTİ Mİ?

Kabine toplantısı bugün 31 Mayıs 2021 tarihinde başladı. Henüz toplantı bitmedi devam ediyor. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.

"YAKIN ZAMANDA AÇIK ALANDA MASKESİZ HAYATIN BAŞLAMASI İHTİMALİ VAR"

Hafta sonu kısıtlamaların bir güne düşebileceğini, cumartesi günleri kısıtlamanın kalkabileceğini ama pazar günlerinin devam edebileceğini vurgulayan yetkili; "Bu dönemde aşılamanın artırılması yönünde bir çaba olacak. Biontech desteğiyle aşı açısından tamamen sıkıntı ortadan kalkacak. Yakın zamanda açık alanda maskesiz hayatın başlaması ihtimali var" şeklinde konuştu.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Antony Blinken Mustafa Varank Binali Yıldırım Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Hülya Avşar Demet Özdemir Barış Murat Yağcı
Spor Gervinho Şenol Güneş Sergen Yalçın Merih Demiral Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Maskeler çıkıyor mu? Maske takma zorunluluğu kalktı mı? 31 Mayıs Kabine Toplantısı maske takma ile ilgili kararlar nelerdir? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.05.2021 16:18:05. #1.13#

title