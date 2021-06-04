Maske zorunluluğu kalkıyor mu? Açık alanlarda maske takmak zorunlu mu?

Maske zorunluluğu kalkıyor mu? Maske takmak zorunlu mu? Sorularına Fahrettin Koca'dan gelen açıklama damga vurdu. Türkiye'de vaka sayısı düştü ama hedef 5 bine inebilmek. Peki normalleşme doğru giderken bu rakama düşebilir miyiz? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Dışarı çıktığınızda yanınızda 2 metreden daha kısa mesafede kimse yoksa maske takmanız gerekmiyor" dedi. COVID-19'da normalleşme süreci için geri sayım

Maske zorunluluğu kalkıyor mu? sorusu gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Bilim Kurulu toplantısının ardından BioNTech CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin ile birlikte ortak açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önemli değerlendirmelerde bulundu. Maske takmak zorunlu mu? Fahrettin Koca'dan maske açıklaması...

MASKE ZORUNLULUĞU KALKIYOR MU?

Bakan Koca açıklamasının devamında maske takma zorunluluğu ile ilgili dikkat çeken bir çıkışa imza attı. Vatandaşların sokakta yalnızken maske takmasının zorunlu olmadığını ifade eden Bakan Koca, "Virüsün nasıl bulaştığını bildiğimiz için kişisel tedbirler önemli; dışarı çıktığımızda illa yanınızda 2 metreden daha kısa mesafede kimse yoksa maske takmanız gerekmiyor. Ama birileri 2 metreden daha yakın mesafede yanınızdaysa takmak gerekiyor" dedi.

"POLİSİN BUNDAN HABERİ VAR MI?"

Bakan Koca'nun bu açıklaması kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Birçok kişi bu açıklamadan sonra "Polisin bundan haberi var mı?" sorusunu yöneltmeye başladı.

MASKE ZORUNLULUĞU NE ZAMAN KALKAR?

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Savaşçı, DHA'ya yaptığı değerlendirmede, şu anda koronavirüse karşı aşının en büyük silah olduğunu söyledi.

Doç. Dr. Savaşçı, "Koronavirüste dünya savaşını kazandıracak olan nokta da bizim için aşı gibi görünüyor. Amerika'da ikinci dozu tamamlanan insan sayısı yüzde 38 oldu, ülkemizde şu anda yüzde 14 boyutunda. Amerika, özellikle çok kalabalık yerler dışında maskeyi takma zorunluluğunu da ortadan kaldırdı.

Bizde de toplumun yüzde 70'e yakını immunize hale gelirse bu hem hastalığı geçirme anlamında hem de toplumun yarısını aşılayabilirsek bu yaz sonunda olabilecek bir gerçeklik, bizim de aslına sonbaharda hem vaka sayılarımız çok düşük kalacaktır hem de birçok alanda maske zorunluluğu kalkmış olacak. Okullarımız açılacak, kafeler, eğlence sektörü, sinemalar, tiyatrolar, özlediğimiz her şeye geri dönüş yapabileceğiz gibi duruyor" dedi.

Geçtiğimiz günlerde pek çok alanda normalleşme başladı ancak hâlâ sokak kısıtlaması ve restoranların açılması gibi konular için Kabine'den çıkacak kararlar bekleniyor. Kararlarda vaka sayısı önem kazanıyor.

Vaka sayılarının daha da düşmesiyle normalleşme sürecine girilecek. Haftalık tabloya bakıldığında ise hedeflenen 5 bin rakamına henüz ulaşılamadı ancak her geçen gün pozitiflik oranı, hastaneye yatışlar ve vefat sayılarında azalma başladı.

Haziranda gelecek toplam 30 milyon BioNTech aşısıyla günlük bir milyon aşılama hedefi için çalışılacak. En geç sonbahara kadar 18 yaşa da aşılama yapılacak.

Peki 1 Haziran'da normalleşme için hangi adımlar atılacak.

İşte Kabine toplantısı sonrası alınması beklenen kararlar:

RESTORANLARA KİŞİ SINIRI

Vakalardaki azalma devam ederse 1 Haziran'dan sonra restoran ve kafeler kişi sınırlamasıyla yeni normali karşılayacak. Haziran ayı için ilk doz aşılamada büyük bir aşama kaydedilmesi beklenirken, bu durum otomatik olarak 1 Haziran sonrası yasakları da etkileyecek.

DÜĞÜNLER AÇIK HAVADA

Düğün yapmak için Kabine toplantısından çıkacak kararı bekleyen çiftlere de 1 Haziran sonrası müjde verilebilir. Bu müjde gelirse düğün salonları belli misafir sayısına göre hizmet verebilecek.

İlk etapta açık alanlarda düğünlerin yapılması beklenirken, aşılamanın artmasıyla birlikte bu durumun kapalı düğün salonlarına kadar ilerlemesi bekleniyor.

HALI SAHALAR AÇILIR MI?

Vaka sayılarında düşüş bu hızla devam ederse, halı sahalar, spor salonları, yüzme havuzları kapılarını yine müşterilerine açabilecek.

MESAFE VARSA MASKE YOK

Normalleşme adımları hızlanırken, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu da çalışmalarına hız verdi. Bilim Kurulu'nun üzerinde çalıştığı konularla ilgili edinilen bilgiye göre, normalleşme sürecinin başlayacağı haziran ayından itibaren sahillerde, parklarda, bahçelerde, kişiler arası iki metre mesafe varsa, insanlar artık maskesiz oturabilecek ya da dolaşabilecek.

'EĞİTİMDE TELAFİ BAŞLIYOR'

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından "eğitimdetelafibaşlıyor" etiketiyle paylaşım yaptı.

Selçuk, "Eğitimde telafi uygulamasına hazırız. Büyük ve kapsamlı bir telafi süreciyle akademik, sosyal duygusal ve fiziksel alanda olumsuz etkileri ortadan kaldıracağız. Haziran ayı itibarıyla başlayacağımız çalışmalar 2021-2022 eğitim yılını da kapsayacak" ifadelerini kullandı.

GÜNLÜK 167 BİN DOZ AŞI

Türkiye'de şimdiye kadar 28 milyon 395 bin doz aşı uygulandı. Bunun 16 milyon 253 bin 186'sı birinci doz, 12 milyon 141 bin 814'ü ikinci doz uygulanan kişiler.

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) İkinci Başkanı Yusuf Eryazğan, eylül ayına kadar 120 milyon doz BioNTech aşısı sözü verildiğini hatırlatarak, bu aşıların gelmesi durumunda günlük yapılan aşı miktarında ciddi artış olacağını söyledi.

22 Mayıs'ta 138 bin 460, 23 Mayıs'ta 98 bin, 24 Mayıs'ta 205 bin, 25 Mayıs'ta ise 167 bin doz aşı yapıldığını bildiren Eryazğan, şu bilgileri verdi:

"Hafta sonu aşı uygulaması 100 bin seviyelerine düşüyor. Hafta içi de en çok 200 bine kadar çıkıyor.

Büyük şehirlerde Sinovac yani geleneksel aşı beklentisi var. Ancak henüz bu aşıda ilk doz açılmadı. Bu nedenle büyük şehirlerde bazen aşı uygulamasında düşüş oluyor.

Ancak Anadolu'da böyle bir ayrım yok. Vatandaş gelen her aşıyı rahatlıkla oluyor."