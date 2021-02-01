Peçeli kadın maske takmak istemeyince uçak karıştı! Tartışma sosyal medyada gündem oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Peçeli kadın maske takmak istemeyince uçak karıştı! Tartışma sosyal medyada gündem oldu

01.02.2021 09:19 | Son Güncelleme: 01.02.2021 09:53

Sosyal medyada paylaşılan görüntüde, bir havayolunun çalışanları peçeli olan kadın yolcuyu maske takmadığı için uyardı. Kadın, Sağlık Bakanlığı'nın sitesinde bezden maske takılabileceği yönünde açıklamanın olduğunu belirtirken, çalışanlar bunun havacılıkta geçerli olmadığını aktararak polis çağırdı.

21 Ocak tarihinde sosyal medya platformu Twitter'da 'Ebru' isimli bir kullanıcı uçakta yaşadığı olayın videosunu paylaşarak, "Peçem sebebi ile uçaktan indirmeye çalışıyorlar. Sağlık bakanının bez maske talimatını dinlemiyorlar İnsanlara bu dayatma neden! Gözüme kadar yüzüm kapalı zaten" ifadelerine yer verdi.

TARTIŞMA SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Görüntüler kısa sürede binlerce etkileşim alırken, olay tartışma konusu oldu. Bazı kullanıcılar kadının haklı olduğunu savunurken bazı kullanıcılar da ulaşımda cerrahi maske takılması gerekliliğini ve bunun zorunluluk olduğunu aktardı.

ÇALIŞANLAR UÇAĞA POLİS ÇAĞIRDI

Öte yandan videoya yansıyan görüntülerde kadın, Sağlık Bakanlığı'nın sayfasında maske uyarısı için bez ve benzeri ürünlerin kullanılabileceğini belirtti. Çalışanlar bu durumun havacılık için geçerli olmadığını savunurken daha sonra uçağa polis çağırıldı.

KADIN, KOCA'NIN VİDEOSU PAYLAŞTTI

Ebru isimli kullanıcı daha sonra sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu ve "Pegasus'ta yaşadığım olayla ilgili bir iki hususu belirtmek istiyorum. Yaşadığımız olay ile 'peçe maske yerine geçer mi?' tartışması başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın pamuklu kumaşın yeterli olduğunu belirttiği açıklamayı buraya ekliyorum" dedi.

Maske yerine peçe takınca uçak karıştı! Tartışma sosyal medyada gündem oldu
Peçeli kadın maske takmak istemeyince uçak karıştı! Tartışma sosyal medyada gündem oldu
Haber Yorumları (9)
GENÇ: Git dinini arabistanda yaşa. sizi çekmek zorunda mıyız.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
VNLY: Bende o uçaktaydım. Sana edilen küfürleri, bedduaları , keşke duysaydın, uçak geç kalktı ama sen o maskeyi taktın.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
ENO: Ablacım sana peçeni aç demiyorlar üstüne tak maskeni , ya sonrada algı yapıyorsunuz peçeliyim indiriyorlar diye . Yedi sülalem tesettürlü eşimde dahil ama sizlerin dar görüşü yüzünden genelleme yapılıyor ve onlarda zan altında kalıyor . Bazı şeyleri büyütmeyin
Cevap Yaz Yayından Kaldır
Tüm 9 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Meral Akşener Devlet Bahçeli Selahattin Demirtaş Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Cemal Hünal Özcan Deniz Yıldız Tilbe Jason Statham
Spor Ali Koç Cenk Tosun Erol Bulut Gökhan Gönül Ünal Karaman
Tüm Haberler İzmir Manisa Oyunlar Ahmetli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Peçeli kadın maske takmak istemeyince uçak karıştı! Tartışma sosyal medyada gündem oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.2.2021 10:12:27. #1.16#
title