Peçeli kadın maske takmak istemeyince uçak karıştı! Tartışma sosyal medyada gündem oldu

Sosyal medyada paylaşılan görüntüde, bir havayolunun çalışanları peçeli olan kadın yolcuyu maske takmadığı için uyardı. Kadın, Sağlık Bakanlığı'nın sitesinde bezden maske takılabileceği yönünde açıklamanın olduğunu belirtirken, çalışanlar bunun havacılıkta geçerli olmadığını aktararak polis çağırdı.

21 Ocak tarihinde sosyal medya platformu Twitter'da 'Ebru' isimli bir kullanıcı uçakta yaşadığı olayın videosunu paylaşarak, "Peçem sebebi ile uçaktan indirmeye çalışıyorlar. Sağlık bakanının bez maske talimatını dinlemiyorlar İnsanlara bu dayatma neden! Gözüme kadar yüzüm kapalı zaten" ifadelerine yer verdi.

TARTIŞMA SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Görüntüler kısa sürede binlerce etkileşim alırken, olay tartışma konusu oldu. Bazı kullanıcılar kadının haklı olduğunu savunurken bazı kullanıcılar da ulaşımda cerrahi maske takılması gerekliliğini ve bunun zorunluluk olduğunu aktardı.

ÇALIŞANLAR UÇAĞA POLİS ÇAĞIRDI

Öte yandan videoya yansıyan görüntülerde kadın, Sağlık Bakanlığı'nın sayfasında maske uyarısı için bez ve benzeri ürünlerin kullanılabileceğini belirtti. Çalışanlar bu durumun havacılık için geçerli olmadığını savunurken daha sonra uçağa polis çağırıldı.

KADIN, KOCA'NIN VİDEOSU PAYLAŞTTI

Ebru isimli kullanıcı daha sonra sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu ve "Pegasus'ta yaşadığım olayla ilgili bir iki hususu belirtmek istiyorum. Yaşadığımız olay ile 'peçe maske yerine geçer mi?' tartışması başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın pamuklu kumaşın yeterli olduğunu belirttiği açıklamayı buraya ekliyorum" dedi.