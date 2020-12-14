Maske takmayan kadına CİMER'den yanıt: Zahmet edip yazmasın
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Maske takmayan kadına CİMER'den yanıt: Zahmet edip yazmasın

14.12.2020 10:57 | Son Güncelleme: 14.12.2020 11:02
Maske takmayan kadına CİMER'den yanıt: Zahmet edip yazmasın

CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Dairesi Başkanlığı Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Evren Başar, Kahramanmaraş'ta maske takmadığı için işlem yapmak isteyen polisleri CİMER'e şikayet edeceğini söyleyen kadına, "Maske-mesafe-temizlik kurallarına uymalıyız.

CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Dairesi Başkanlığı Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Evren Başar, Kahramanmaraş'ta maske takmadığı için işlem yapmak isteyen polisleri CİMER'e şikayet edeceğini söyleyen kadına, "Maske-mesafe-temizlik kurallarına uymalıyız. Hanımefendi boşuna zahmet edip CİMER'e yazmasın" yanıtını verdi.

Kahramanmaraş'ta Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Trabzon Bulvarı'nda koronavirüs tedbirleri kapsamında maske denetimi yapan polis, maske takmayan bir kadını durdurdu. Kadın, maske takmasını isteyen poliselere tepki gösterdi ve CİMER'e şikayet etmekle tehti etti. Polisler tarafından güçlükle ikna edilerek karakola götürülen kadın, "Zor kullanın bakalım CİMER'e yazacağım bekleyin bakalım siz, CİMER'e de yazacağım" ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanlığı İletişim Dairesi Başkanlığı Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Evren Başar, maske takmayan kadının polislere verdiği tepkinin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Başar, "Toplum sağlığını koruma adına gece gündüz görev yapan güvenlik güçlerimize yardımcı olmalı ve maske-mesafe-temizlik kurallarına uymalıyız. Hanımefendi boşuna zahmet edip CİMER'e yazmasın" ifadelerini kullandı.

ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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