Maske nasıl takılır? Koronavirüs maskesi nasıl kullanılır? Doğru maske kullanımı nasıl olmalıdır? Maske kullanımında hijyen nasıl sağlanmalı?
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Vehbi Koç Vakfı, Koronavirüs, Güncel

Maske nasıl takılır? Koronavirüs maskesi nasıl kullanılır? Doğru maske kullanımı nasıl olmalıdır? Maske kullanımında hijyen nasıl sağlanmalı?

Ülkemizde koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında toplu halde bulunulan alanlarda maske kullanımı şartı getirildi. Peki, doğru maske kullanımı nasıl olmalıdır? Maske nasıl takılır? Maske kullanımında hijyen nasıl sağlanmalı? Koronavirüs maskesi nasıl kullanılır?

04.04.2020 10:47 | Son Güncelleme: 04.04.2020 10:44
Maske nasıl takılır? Koronavirüs maskesi nasıl kullanılır? Doğru maske kullanımı nasıl olmalıdır? Maske kullanımında hijyen nasıl sağlanmalı?

Koç Akademi Eğitim Seti'ne destek veren Vehbi Koç Vakfı Sağlık Kuruluşları Enfeksiyon Hastalıkları Bölümünden Doç. Dr. Süda Tekinmaske kullanımı konusunda aydınlatıcı bilgiler verdi. İşte, vatandaşların merak ettiği maske nasıl takılır? Koronavirüs maskesi nasıl kullanılır? Doğru maske kullanımı nasıl olmalıdır? Maske kullanımında hijyen nasıl sağlanmalı gibi soruların yanıtları!

KORONAVİRÜS MASKESİ NASIL KULLANILIR?

Doç. Dr. Süda Tekin maske kullanımı hakkında açıklamalarda bulundu. Tekin: " Maskeyi elimize aldığımızda ağız ve burun tamamen kapanacak şekilde kulaklarımızın arkasından iplerini geçirin. Maskenin üstteki tel kısmı üte gelmesi gerekir ve maskenin bu metal kısmını burnumuza bastırmak suretiyle yerleştiriyoruz." dedi.

AYNAYA BAKIN

Açıklamalarına devam eden Süda tekin, "Aynaya bakarak maskenin tamamen ağzımızı, yüzümüzü kapladığından emin olmamız gerekiyor." dedi.

MASKE KULLANIMINDA HİJYEN NASIL SAĞLANMALI?

Maske kullanımında hijyen nasıl sağlanmalı, konusunda açıklık getiren Tekin, " her maskeye dokunduğumuzda mutlaka el hijyeni sağlamamız gerekir. Çünkü, en önemli bulaş yollarından birisi de ağzımızı veya burnumuzu ellediğimizde elimizi kirlenmesi, bu kirlenme ellerimizin kirlenmesi, bu kirlenmiş ellerimizin bir şekilde etrafa bulaştırmasıdır. Maskeyle işimiz bitti, çıkarmamız veya değiştirmemiz gerekiyorsa en temiz olduğunu düşündüğümüz kulaklardan arka tarafındaki ipler tutuyoruz. Maskemizi çöpe atıyoruz. Fakat, maskeye ellerimizle dokunduğumuz için ellerimizi yıkıyoruz, mutlaka alkol el antiseptikleri dezenfekte etmemiz gerekiyor. Unutmayız, sağlık bizimle başlar, tedbiri elden bırakamayalım" ifadelerini kullandı.

Maske nasıl takılır? Koronavirüs maskesi nasıl kullanılır? Doğru maske kullanımı nasıl olmalıdır? Maske kullanımında hijyen nasıl sağlanmalı?
Maske nasıl takılır? Koronavirüs maskesi nasıl kullanılır? Doğru maske kullanımı nasıl olmalıdır? Maske kullanımında hijyen nasıl sağlanmalı?
Maske nasıl takılır? Koronavirüs maskesi nasıl kullanılır? Doğru maske kullanımı nasıl olmalıdır? Maske kullanımında hijyen nasıl sağlanmalı?
Maske nasıl takılır? Koronavirüs maskesi nasıl kullanılır? Doğru maske kullanımı nasıl olmalıdır? Maske kullanımında hijyen nasıl sağlanmalı?

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