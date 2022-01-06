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Maske Kimsin Sen'e bir tepki de Taşdöğen'den

Maske Kimsin Sen'e bir tepki de Taşdöğen'den
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Masked Singer olarak bazı ülkelerde yayınlanan bir format Türkiye'de de 'Maske Kimsin Sen' ismi ile yayın hayatına başladı.

BURSA (İHA) - Masked Singer olarak bazı ülkelerde yayınlanan bir format Türkiye'de de 'Maske Kimsin Sen' ismi ile yayın hayatına başladı. Programın ilk bölümünde satanizm ve pagan ritüellerinin açıkça sergilendiği anlar büyük tepki çekti.

Ailelerin çocukları ekran karşısında olduğu saatlerde yayınlanan programa RTÜK inceleme başlattı. Bursa'nın İznik ilçesinde ilk filmini çekmek için hazırlıklara başlayan oyuncu Selahattin Taşdöğen, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu programın kültürümüzle örtüşmediğini belirterek, "Bir program yapılacaksa o toplumun nabzı bir yoklanır, bizim kültürümüz buna müsait mi değil mi, burada verilmek istenen nedir? Satanizm ve paganizm bizim kültürümüzle örtüşmeyen, her zaman 'hayır dediğimiz' olaylardır. Bunu niçin insanlara pompalamaya çalışırlar, böyle bir iş yaparlar bunu çözmüş değilim. Biz bu tür pompalanan işlerle o kadar yozlaştık ki, kendi kültürümüzden, örf ve adetlerimizden o kadar çok uzaklaştık ki, değer verdiğimiz o ritüellerin hepsini tek tek kaybettik" dedi. - BURSA

Maske Kimsin Sen'e bir tepki de Taşdöğen'den

İhlas Haber Ajansı - Magazin Haberleri

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