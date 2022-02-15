Masal Anlatıcılığı Eğitimi Tamamlandı

HİSARCIK, KÜTAHYA (Bültenler) - Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda gerçekleşen eğitimler kapsamında kütüphaneleri kitap ve masallarla buluşma noktası haline getirmek amacıyla; İl Milli Eğitim Müdürlüğü eğitimcisi Seyhan Yılmam Ongun tarafından verilen eğitimler geçtiğimiz hafta tamamlandı. Aktif katılım ve uygulamalar çerçevesinde düzenlenen eğitimler oldukça keyifli geçti. Programa; İl Halk Kütüphanesi'nin yanı sıra Nazmi Oğuz Çocuk Kütüphanesi, Zübeyde Hanım Kütüphanesi, Gebze İlçe Halk Kütüphanesi, Nazım Demirci İlçe Halk Kütüphanesi, Körfez İlçe Halk Kütüphanesi, Karamürsel İlçe Halk Kütüphanesi, Mahmut Kılıç Doğan İlçe Halk Kütüphanesi ve Çayırova İlçe Halk Kütüphanesi personeli katıldı.

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