Masa Tenisi Turnuvası'nda şampiyon belli oldu

16 Aralık'ta yapılan Boğaziçi Üniversitesi Personeller Arası Masa Tenisi Turnuvası'nda final ve üçüncülük maçları ardından dereceye girenler Boğaziçi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fazıl Önder Sönmez tarafından ödüllendirildi. 16 çalışanın katıldığı turnuvanın finalinde kupayı yaklaşık 30 yıldır masa tenisiyle ilgilenen Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Jeofizik Mühendisi Zafer Öğütçü kaldırırken, Kilyos Kampüs Koordinatörü Mesut Okur ikinci ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden elektronik teknisyeni Özkan Çok ise üçüncü sırada yer aldı. Final maçlarını izleyen Boğaziçi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fazıl Önder Sönmez ise üniversite çalışanları arasında düzenlenen spor etkinliklerinden duyduğu memnuniyeti dile getirirken kazananları tebrik etti.

"ORTAOKULDAN BERİ MASA TENİSİYLE İLGİLENİYORUM"

Finalde üç setin hepsini alarak şampiyon olan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Jeofizik Mühendisi Zafer Öğütçü ise ortaokul yıllarında başladığı masa tenisini yaş farkı olmaksızın herkesin oynayabileceğini söyledi. Üniversite bünyesinde daha geniş katılımlı masa tenisi turnuvaları gerekli girişimlerde bulanacaklarını belirten Öğütçü, turnuvada şampiyon olduğu için mutlu olduğunu ifade etti:

"1987'den beri Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'ndeyim. 34 yılı geride bıraktım. Masa tenisi her yaştan herkesin yapabileceği bir spor. Ortaokul ikinci sınıfta matematik öğretmenimin teşvikiyle bu spora başladım ve üniversite yıllarında üniversite takımına da girdim. Uzunca bir süre ara verdikten sonra Veteran Masa Tenisçileri Derneği sayesinde çok daha fazla zamanımı yeniden bu spora ayırmaya başladım. Salgın döneminde biraz aksasa da mümkün oldukça yapmaya çalışıyorum. 34 yıldır ilk kez resmi olarak Boğaziçi Üniversitesi çalışanları arasında masa tenisi turnuvası düzenlendi, bundan dolayı çok heyecanlı ve mutluyum. Umarım bundan sonra daha geniş katılımlı turnuvalar da yapılır, bizler de bununla ilgili girişimlerde bulunacağız. "

İkinci sırada yer alan Boğaziçi Üniversitesi Kilyos Kampüs Koordinatörü Mesut Okur ise turnuvanın Rektörlük bünyesinde ilk kez yapıldığını dile getirerek, bunun voleybol ve basketbol gibi diğer spor branşlarında da yaygınlaşmasını istediklerini söyledi. Üçüncü olan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden elektronik teknisyeni Özkan Çok ise bu tarz etkinliklerin çalışanlar arasındaki iletişimi daha da güçlendireceğini belirtti.

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