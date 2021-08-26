Marvel's Guardians of the Galaxy için yeni bir sinematik fragman yayınlandı!
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Marvel's Guardians of the Galaxy için yeni bir sinematik fragman yayınlandı!

Marvel's Guardians of the Galaxy için yeni bir sinematik fragman yayınlandı!
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

Square Enix'in yaklaşan aksiyon-macera oyunu Marvel's Guardians of the Galaxy için sinematik bir fragman yayınlandı.

Yayıncılığını Square Enix'in yaptığı, geliştiriciliğini ise Eidos Montreal'in yaptığı Marvel ekibi Guardians of the Galaxy'nin hikaye odaklı oyunu için sinematik bir fragman paylaşıldı.

Gamora, Rocket Raccoon, Groot ve Drax the Destroyer'den oluşan Marvel's Guardians of the Galaxy evreni kahramanları Grand Unifier Raker'a karşı bir savaşın içine girecek.

Marvel's Guardians of the Galaxy 26 Ekim'de PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch veSteam ve Epic Games Store üzerinden PC için çıkacak. Switch sürümü yalnızca bulutta mevcut olacak.

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MARVEL'S GUARDIANS OF THE GALAXY SİNEMATİK FRAGMANI

Marvel's Guardians of the Galaxy'ye yeni bir soluk getiren bu üçüncü şahıs aksiyon-macera oyununda Star-Lord'un jet botlarını ateşleyerek kozmos boyunca vahşi bir yolculuğa çık. Ne yapacakları kestirilemez Guardian'lar senin yanındayken bir patlayıcı istasyondan diğerine patlamalar eşliğinde yol al. Orijinal ve ikonik Marvel karakterleri de kendilerini evrenin kaderi için verilen mücadelenin içinde bulmuşlar. Sen bunu halledersin. Muhtemelen.

GALAKSİNİN KORUYUCULARINA ÖNDERLİK YAP

Star-Lord olarak oynuyorsun, bu yüzden Element Blaster'lar ve jet botla güçlendirilmiş tekmelerden ekipçe yere sermeye sağlam dövüş tarzınla hiçbir şey sınırların ötesinde değil. Guardian'lar senin tarafında dövüşürken kararları ver ve imza saldırılar ile rakiplerini alt et. Bu esnada hikâyen ilerledikçe kararlarının sonuçları sevinçli anlardan hiç beklenmedik sonuçlara kadar değişebilecek.

YEPYENİ HİKÂYE

Efsanevi uyumsuzlardan oluşan yeni ekibin Guardians of the Galaxy'nin bu yeni ancak sadık yorumunda evreni kurtarmak için yola çıkıyor. Bir şekilde felakete yol açan olaylar zincirini başlatıyorsun ve ikonik ve orijinal Marvel karakterlerinin yaşadığı akıllara durgunluk veren dünyalarda vahşi bir yolculuk başlıyor. 80'lerin en iyilerinin yer aldığı karışık kaseti koy ve maceraya başla.

UYUMSUZLARDAN SÜPER KAHRAMANLARA

Ne yapacakları kestirilemez Guardian'ları bir arada tutan tek şey sensin, bu yüzden bu liderlik işine bir an önce alışman iyi olur. Bu olağan dışı ailemsi grup senin yanındayken ve onlarla birlikte kozmosta dört dolanmaya başlarken ortam gözyaşları ve kahkahalarla dolacak. Bir sonraki köşede seni her ne bekliyorsa bunun bir patlama olacağından eminsin.

Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
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