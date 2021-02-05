Marvel hayranı Kağıthaneli Iron Man, 1 saatte giyilebilen zırh yaptı

Ünlü aktör Robert Downey Jr.'ın başrolünde yer aldığı Iron Man, Kağıthaneli Tolga Özuygur'a ilham oldu. Filmden etkilenen Özuygur, kendi atölyesinde Iron Man zırhı yaparak, dikkatleri üzerine çekti.

"ZIRHLA 1.5 YILDIR UĞRAŞIYORUM"

Iron Man'in çocukluktan beri Marvel serisinde en sevdiği karakterlerden birisi olduğunu söyleyen Tolga Özuygur, "Çocukken hep aklımda keşke benimde bir demir adam zırhım olsa diyordum. Şuanda zaten Youtube kanalımda elektronik, robotik projeler yaptığım için bir anda aklıma ben neden kendime bir adet demir adam zırhı yapmıyorum diye bir fikir geldi ve bu şekilde zırhın yapımına başladım. Biraz pandemi yüzünden uzun sürdü yaklaşık 1.5 yıldır uğraşıyorum ve sonunda tamamladım" diye konuştu.

"BİR SAATTE GİYEBİLİYORUM"

Parçalarının tek tek 3 boyutlu yazıcılar ile üretildiğini ve sonrasında montajlandığını belirten Özuygur, "Zırhın tasarımı üç boyutlu baskıdan elektronik devre tasarımına ve bilgisayar programlamaya kadar pek çok ekipman içeriyor. Ayrıca zırhın gövdesinde nükleer enerji üreten bir ark reaktörü bulunuyor.Sonuçta filmlerde gördüğümüz kadar kolay giyilip çıkarılabilen ekipmanlar değil bunlar. İki kişi yardımı ile 1 saat içinde giyebiliyorum ve bu tarz bir şeyi giyip içinde hareket edebilmek çok zor. Bu yüzden buna göre farklı malzemeler kullanmak gerekiyor esnek olan yerlere esnek sert olan yerlere sert malzemeler." dedi.

SES İLE KONTROL EDİLİYOR

Zırhın ses komutlarını algılayarak hareket ettiğini kaydeden, "Dünya'da ve Türkiye'de de bu tarz proje mevcut. Bu zırhın olayı bütün sistemlerin bir elektronik alt yapı ile kontrol edilebiliyor olması ve bunlarında ses kontrolleri ile aynı filmdeki gibi içindeki yapay zeka ile konuşarak kontrol edilebiliyor olması. Kaskın açılıp kapanmasından elindeki iticilerin ateş etmesine kadar pek çok kontrolü direk olarak zırhın içinden mikrofon yardımıyla yapay zeka ile konuşarak gerçekleştirmek mümkün." ifadesinde bulundu.