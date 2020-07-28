Martin Luther King'in çalışma arkadaşı John Lewis, son yolculuğuna resmi törenle uğurlandı Martin Luther King'in çalışma arkadaşı John Lewis, son yolculuğuna resmi törenle uğurlandıBeril SÖNMEZ, (DHA) - ABD'de 1960'larda sivil toplumun simge isimlerinden ve Martin Luther King'in çalışma arkadaşı John Lewis (80), 17 Temmuz'da pankreas kanserinden hayatını kaybetmişti.

Martin Luther King'in çalışma arkadaşı John Lewis, son yolculuğuna resmi törenle uğurlandı

Beril SÖNMEZ, (DHA) - ABD'de 1960'larda sivil toplumun simge isimlerinden ve Martin Luther King'in çalışma arkadaşı John Lewis (80), 17 Temmuz'da pankreas kanserinden hayatını kaybetmişti. Lewis, son yolculuğuna ABD hükümetinin merkezi Capitol Hill'de resmi törenle uğurlandı.

ABD'de 1960'lı yıllarda insan hakları eylemlerinin ikon ismi ve Martin Luther King'in çalışma arkadaşı John Lewis için birçok kongre üyesinin katıldığı resmi tören düzenlendi. Demokrat Parti'de siyasi kariyerini sürdüren Lewis, 1987'den bu yana Temsilciler Meclisi üyesiydi.

'BÜYÜK ALTILI'

John Lewis, 'Big Six' (Büyük Altılı) olarak anılan grubun bir üyesiydi. Büyük Altılı'da Lewis'in yanı sıra Martin Luther King Jr., James Farmer, A. Philip Randolph, Roy Wilkins ve Whitney Young bulunuyordu. Bu kişiler, 1960'larda ABD'de etkili olan altı önemli sivil hak hareketlerinin liderleriydi.

Kaynak: DHA