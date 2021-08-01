Mart ayında iki doz BioNTech aşısı olan ünlü sunucu Genevieve Gorder'a delta varyantı bulaştı
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Mart ayında iki doz BioNTech aşısı olan ünlü sunucu Genevieve Gorder'a delta varyantı bulaştı

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Dünya

ABD'li ünlü iç mimar ve televizyon sunucusu Genevieve Gorder, mart ayında iki doz Pfizer/BioNTech aşısı olmasına rağmen delta varyantına yakalandığını duyurdu. Sosyal medyadan yatakta yorgun bir şekilde yatarken çekilmiş fotoğrafını paylaşan 42 yaşındaki Gorder, "Geceleri kötü oluyor, sık sık öksürmek zorunda kalıyorum fakat şimdi daha iyiyim. Eğer aşı olmasaydım şu an hastanede yatıyor ya da entübe vaziyette hayata tutunuyor olabilirdim" ifadelerini kullandı.

ABD televizyonlarında yayınlanan tasarım ve mimari programlarının sunucusu olan ünlü iç mimar Genevieve Gorder, sosyal medya hesabından hayranlarını Covid-19 ile ilgili bilgilendirdi. 42 yaşındaki Gorder, Mart ayında ikinci doz corona virüsü aşısı olduğunu söyleyerek bir "selfie" paylaştı. Yatakta yorgun bir şekilde yatarken çekilmiş fotoğrafını paylaşan Gorder, Delta varyantının kendisine bulaştığını ve 5 gündür hasta olduğunu söyledi.

Mart ayında iki doz BioNTech aşısı olan ünlü sunucu Genevieve Gorder'a delta varyantı bulaştı

"ASTIMI OLAN BİR ÇOCUK OLDUĞUM İÇİN KORONAYI ÇOK CİDDİYE ALDIM"

Mart ayında Pfizer/BioNTech aşısını olan Gorder, "Astımı olan bir çocuk olduğum ve bağışıklığı düşük bir yetişkin olarak yaşamımı sürdürdüğüm için Covid-19'u çok ciddiye aldım. Hatta tanıdığım herkesten daha dikkatliydim. Fakat Mart ayında iki doz aşı olmama rağmen Covid-19 bulaştı ve yataktayım" dedi.

Mart ayında iki doz BioNTech aşısı olan ünlü sunucu Genevieve Gorder'a delta varyantı bulaştı

"GECELERİ KÖTÜ OLUYOR"

Gorder, "Arkadaşlar size şunu söylemem gerekiyor ki Delta varyantı çok pis" ifadesini kullandı.

Ünlü sunucu, "Geceleri kötü oluyor, sık sık öksürmek zorunda kalıyorum fakat şimdi daha iyiyim. Ateşim sürekli yüksek seyrediyor ve çok enerjim yok, fakat iyi olacağım" dedi. Aşı olmasının hayatını kurtardığını söyleyen Gorder, "Eğer aşı olmasaydım şu an hastanede yatıyor ya da entübe vaziyette hayata tutunuyor olabilirdim" yorumunu yaptı.

Mart ayında iki doz BioNTech aşısı olan ünlü sunucu Genevieve Gorder'a delta varyantı bulaştı
Gündem Editörü - Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Haber Yorumları (1)
OMURİLİK SARMSAĞI : Panik olmayın. Demek ki 3.doz şart. O da olmazsa 4.dozu vuruluruz.
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Mart ayında iki doz BioNTech aşısı olan ünlü sunucu Genevieve Gorder'a delta varyantı bulaştı - Haberler
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