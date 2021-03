Mart Ayı bedava PlayStation Plus oyunları belli oldu

PlayStation Plus kullanıcılarına has Mart ayı ücretsiz oyunları oyunseverlere duyuruldu. Buna göre tam dolu dolu 4 oyun kullanıcıların hizmetine sunulacak. PlayStation Plus oyunseverlerine yeni ücretsiz sunacağı oyunlarına Mart ayı özel için duyurdu.