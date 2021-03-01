Mart Ayı bedava PlayStation Plus oyunları belli oldu
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Mart Ayı bedava PlayStation Plus oyunları belli oldu

01.03.2021 11:13 | Son Güncelleme: 01.03.2021 11:17
Mart Ayı bedava PlayStation Plus oyunları belli oldu

PlayStation Plus kullanıcılarına has Mart ayı ücretsiz oyunları oyunseverlere duyuruldu. Buna göre tam dolu dolu 4 oyun kullanıcıların hizmetine sunulacak. PlayStation Plus oyunseverlerine yeni ücretsiz sunacağı oyunlarına Mart ayı özel için duyurdu.

Sony, Playstation Plus kullanıcılarına süprizini açıkladı. Mart ayı ile birlikte Plus hizmetini kullananlar oyunseverler için 4 tane birbirinden yeni oyunları kullanabilecek. Pandemi sebebiyle evde vakit geçirme sıklığı artmış olduğu için konsol oyunlarına rabet artmış durumda. Ancak sunulan oyunların biraz pahalı olması, üreticilerin bu konularda farklı yollara başvurması için olanak sağlamış oldu.

Sony'nin aylık ödeme tekniği ile kullanıcılara sunduğu PlayStation Plus hizmetinde bazı oyunlar indirimli, bazı oyunlar ise ücretsiz durumda.

Bu sunulan 4 yeni oyundan bir tanesi PlayStation 5 oyunseverleri için özel, diğer oyunlar ise PS 4 için hizmete sunulacak. 2 Mart'tan itibaren 4 yeni oyun kullanıcıların oynaması için sunulacak.

PLAYSTATION PLUS MART ÜCRETSİZ OYUNLARI

  • Final Fantasy VII Remake
  • Remnant: From The Ashes
  • Maquette (PS5)
  • Farpoint
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