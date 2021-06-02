Mars: NASA'nın Perseverance uzay aracının Kızıl Gezegen'deki ilk 100 gününden fotoğraflar

NASA'nın gönderdiği Perseverance uzay aracı, Mars'ın jeolojik yapısı ve geçmişine dair mikrobik yaşam izlerini araştırmaya devam ederken pek çok çarpıcı görüntüyü de aktardı.

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) tarafından Mars'a gönderilen uzay aracı Perseverance, Kızıl Gezegen'de 100 günü geride bıraktı. Perseverance Mars'ta geçmişten kalan mikrobik yaşam izlerini, gezegenin ikliminin geçmişine dair verileri ve jeolojik yapısını araştıran uzay aracı, pek çok çarpıcı görüntüyü de aktardı.

Perseverance 18 Şubat'ta Jezero Krateri'ne iniş yapmıştı. Mars'ın ekvator çizgisinin hemen kuzeyinde yer alan ve çarpma sonucu oluşmuş bu krater 49 km çapında.

Ingenuity adı verilen ve başka bir gezegende uçurulan ilk araç olarak tarihe geçen küçük helikopter de bölgeden kuşbakışı görüntüler gönderdi.

Perseverance'ın Kızıl Gezegen'de bir Mars yılı kalması planlanıyor. Bu yaklaşık iki Dünya yılına eşdeğer.