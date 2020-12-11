Marmarisliler şehre inen domuzlardan tedirgin
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Marmarisliler şehre inen domuzlardan tedirgin

11.12.2020 08:56 | Son Güncelleme: 11.12.2020 09:00
Marmarisliler şehre inen domuzlardan tedirgin

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, ana cadde ile sokaklara tek tek ve sürüler halinde inen yaban domuzları Marmarisliler ve tatilcileri tedirgin ediyor.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, ana cadde ile sokaklara tek tek ve sürüler halinde inen yaban domuzları Marmarisliler ve tatilcileri tedirgin ediyor. Marmarisliler, kimsenin zarar görmemesi için yetkililere önlem alınması çağrısında bulundu. 

Marmaris'in insan ve araç yoğunluğunun bulunduğu ana cadde ve sokaklara tek ya da yavruları ile sürü halinde inerek yiyecek arayan yaban domuzları her geçen gün artıyor. İlçe merkezindeki karayoluna çıkıp sürücülere zor anlar yaşatan, çocukların aileleri ile birlikte oyunlar oynadığı parklara, evlerin bahçeleri ile hobi bahçelerine verdikleri zarar gün geçtikçe artan yaban domuzları Marmarislileri tedirgin ediyor. Yetişkinleri bir buzağı kadar büyük olan, yanlarında yavrularıyla birlikte sayıları 15'i bulan yaban domuzları görenleri korkutuyor. Marmarisliler, daha önce de birçok kez şehir merkezine indikleri kameralara yansıyan yaban domuzlarına karşı önlem alınmasını istiyor.

'BİR AN ÖNCE ÖNLEM ALINMALIDIR'Marmaris'te yaşayan Ali Karaduman (40), "Bu durum için acil önlem alınmalıdır. Aç kaldıkları şehir merkezine giriyorlar. Yiyecek arıyorlar. Yiyecek ararken çok sinirli oluyorlar. Herkes gibi korkuyorum. Önceden ormanlara yakın alanlardan iniyordu şimdi ormanlık olmayan yerlerde de görüyoruz. İnsanlara zarar verebilir ve verdiklerini duydum" dedi.Mehmet Polat (51), "Sürekli görüyorum. Yavruları ile birlikte yaşam alanlarımızda ciddi zarar verebilirler. Önceden tek tük görüyorduk şimdi sürekli dolaşıyorlar. Lütfen acil bir tedbir alınsın" dedi.Arzu Sarıtaş (38), "Yaban domuzları gerçekten popülasyonları çok fazla arttı. Artık can güvenliğimiz yok. Bu hayvanları beslemeyin. Onların yaşam şartlarını bozuyorsunuz. Ormanda yaşayan bu hayvanları şehre sokuyorsunuz. Komşumun çocuğu domuzdan korkup kaçarken düştü ve kolu kırıldı. İnsanların can güvenliğini zorluyor. Lütfen artık bir çözüm bulun. Bizler artık tedirgin olmak istemiyoruz" dedi.Demirhan Gündüz (35), "Vatandaşın suçudur bu. Vatandaş domuzların yaşam alanlarına ev yapmış. Millete para hırsı bürümüş. Yaşam alanlarına ev yapıp çöp konteynerlerinin olduğu yere yiyecek atıyor ve otomatikman yaban domuzları yemeye geliyor. Kimse suçu başkasına atmasın" dedi.'YİYECEK VERMEYİN'

Marmaris Hayvan Hakları Derneği (MAHAKDER) Başkanı Tülay Yıldız, "Yaban domuzları şehre çok sık aralıklarla inmeye başladı. Araç çarptı, öldürüldü. Birçok hayvan sever iyilik niyetiyle besliyor. Yaban hayatlarına yapılan en büyük kötülük onları beslemektir. Ne yazık ki sürekli besleniyorlar ve evcilleşmeye başladılar. Önceki dönem belediye yönetimi ile görüşmüştük ve farklı alanlara yiyecekler konulacaktı, ormanlık alanlar ile insanların yaşam alanları arasına çitler konulacaktı. Tüm bunlar ne yazık ki lafta kaldı. Üniversiteden iki uzman ve Marmarisli yetkililerle ilçe merkezine sürülerin inmemesi için toplantılar yapıldı. Bu toplantılarda kalıcı çözümler sunuldu. Tüm bunlar yapılmasına rağmen bir girişim olmadı her şey sözde kaldı. Maalesef her geçen gün popülasyonları artıyor ve çözüm bulunmazsa hayvanlar veya insanlar zarar görebilir" diye konuştu.


Marmarisliler şehre inen domuzlardan tedirgin
Marmarisliler şehre inen domuzlardan tedirgin
Marmarisliler şehre inen domuzlardan tedirgin
Marmarisliler şehre inen domuzlardan tedirgin
Marmarisliler şehre inen domuzlardan tedirgin
Marmarisliler şehre inen domuzlardan tedirgin
Marmarisliler şehre inen domuzlardan tedirgin
Marmarisliler şehre inen domuzlardan tedirgin
Marmarisliler şehre inen domuzlardan tedirgin
Marmarisliler şehre inen domuzlardan tedirgin
Marmarisliler şehre inen domuzlardan tedirgin

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali GÜNDOĞAN

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