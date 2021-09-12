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Marmarisliler Sakiler Grubu ile unutulmaz bir gece yaşadı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin
Marmarisliler Sakiler Grubu ile unutulmaz bir gece yaşadı

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki barlar sokağındaki Club Arena'da sahneye çıkan Sakiler Grubu, mekanı hınca hınç dolduran sevenlerinin kulaklarının pasını sildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki barlar sokağındaki Club Arena'da sahneye çıkan Sakiler Grubu, mekanı hınca hınç dolduran sevenlerinin kulaklarının pasını sildi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs salgını ve bölgede yaşanan orman yangınları sonrasında yeniden normal hayata dönmeye çalışan Marmaris'te her hafta bir etkinlik düzenleniyor. Barlar sokağında bulunan mekanlar ünlü sanatçıları getirerek Marmarislileri ve tatilcileri eğlendirmeye devam ederken Marmaris'in bu haftaki konuğu Sakiler Grubu oldu. Uzun yıllar solistlerin müzisyen kadrolarında yer almış üç arkadaşın pandemi döneminde bir araya gelerek oluşturdukları Sakiler Grubu Club Arena'da yaklaşık 3 bin kişiye konser verdi. Konser öncesi İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulunan Grup Sakiler, "Marmaris'i çok seviyoruz, çok güzel bir yer" ifadelerini kullandı.

"Odamızın güzel manzarasından uyku uyuyamadık"

Marmaris'in çok güzel bir yer olduğunu ifade eden Grubun Vokalisti ve Üflemeli Çalgılar Virtüözü Hasan Gözetlik, "Daha önce konserler için Marmaris'e geldik ama Sakiler Grubu olarak ilk defa geliyoruz. Ben daha önce şarkı söylemiyordum ama Yücel beni ikna etti ve kendimi sahnede buldum. Marmaris çok güzel. Odamızın manzarasının güzelliğinden uyku uyuyamadık. Mekan da çok güzel, sevenlerimizle buluşacağımız için çok heyecanlıyız. Tüm dünya olarak zorlu bir dönemden geçiyoruz, Marmaris yangını içimizi yaktı ama her şeyin tekrar düzeleceğine ve daha iyi olacağına inanıyoruz" dedi.

"Yangınlar içimizi eritti"

Grubun Gitaristi ve Bestekarı Yücel Girgin, "Çok heyecanlıyız, çok yeniyiz ama çok güzel işler yapacağız. Pandemi döneminde evde otururken sıkıldık, üç tane müzisyen arkadaş olarak toplandık ve böyle bir projeye imza attık. Marmaris'i de cidden çok seviyoruz çok güzel bir yer. Marmaris yangınlarında içimiz eridi, ama biz güçlü bir millet güçlü bir devletiz bunun da üstesinden geliriz" diye konuştu.

"Hepimiz çocukluk arkadaşıyız"

Aranjör ve Klavye Sanatçısı Serkan Balkan, "Hepimiz çocukluk arkadaşıyız. Bu grup pandemi döneminde kuruldu ve Yücel'in fikri ile ortaya çıktı. Bilindiği gibi hepimiz müzisyeniz. Hasan'ın sesi çok güzel dedi. Şansımız da yaver gitti" ifadelerini kullandı.

"Marmaris'in eğlenmeye ihtiyacı var"

Club Arena'nın İşletmecisi Kamil Issı, "Marmaris ve turizm olarak zor dönemler yaşadık. Marmaris'in eğlenmeye ihtiyacı var. Pandemi, yangınlar moralleri bozdu. Sakiler çok başarılı bir grup. Bu gece burada muhteşem bir Arena gecesi yaşayacağız. Amacımız bu tür etkinlikler ile Marmarisimizi güzel olarak duyurmak, otellerimiz, plajlarımız tekrar dolsun" şeklinde konuştu.

Sakiler Grubu gecenin ilerleyen saatlerine kadar sevilen şarkılarını selendirirken, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. - MUĞLA

Marmarisliler Sakiler Grubu ile unutulmaz bir gece yaşadı

Marmarisliler Sakiler Grubu ile unutulmaz bir gece yaşadı

Marmarisliler Sakiler Grubu ile unutulmaz bir gece yaşadı

Marmarisliler Sakiler Grubu ile unutulmaz bir gece yaşadı

Marmarisliler Sakiler Grubu ile unutulmaz bir gece yaşadı

Marmarisliler Sakiler Grubu ile unutulmaz bir gece yaşadı

Marmarisliler Sakiler Grubu ile unutulmaz bir gece yaşadı

Marmarisliler Sakiler Grubu ile unutulmaz bir gece yaşadı

Marmarisliler Sakiler Grubu ile unutulmaz bir gece yaşadı

Marmarisliler Sakiler Grubu ile unutulmaz bir gece yaşadı

Marmarisliler Sakiler Grubu ile unutulmaz bir gece yaşadı

Marmarisliler Sakiler Grubu ile unutulmaz bir gece yaşadı

Marmarisliler Sakiler Grubu ile unutulmaz bir gece yaşadı

Marmarisliler Sakiler Grubu ile unutulmaz bir gece yaşadı

Marmarisliler Sakiler Grubu ile unutulmaz bir gece yaşadı

Marmarisliler Sakiler Grubu ile unutulmaz bir gece yaşadı

Marmarisliler Sakiler Grubu ile unutulmaz bir gece yaşadı

Marmarisliler Sakiler Grubu ile unutulmaz bir gece yaşadı

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