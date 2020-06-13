Marmarisliler domuz korkusu yaşıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Marmarisliler domuz korkusu yaşıyor

MUĞLA'nın Marmaris ilçesine inen yaban domuzlarından tedirgin olan vatandaşlar, önlem alınmasını istedi.

Marmarisliler domuz korkusu yaşıyor
13.06.2020 12:12 | Son Güncelleme: 13.06.2020 12:16

MUĞLA'nın Marmaris ilçesine inen yaban domuzlarından tedirgin olan vatandaşlar, önlem alınmasını istedi.

Marmaris'in ormanlık alanlara yakın mahalle ve sahil yollarına sık sık yaban domuzu inmeye başladı. Bazı vatandaşlar domuzları beslerken, bazı vatandaşlar sürüler halindeki domuzlardan tedirgin oluyor. Çocuklarının sokakta oynadığını söyleyen vatandaşlar, üzücü bir olay yaşanmaması için önlem alınmasını istiyor.

Muğla Gazeteciler Cemiyeti Marmaris Temsilcisi Arzu Sarıtaş (45), "Benim evimin olduğu alanlara sık aralıklarla yaban domuzu geliyor. Yaban domuzlarının şehre inmemesi için Milli Parklar ve belediye yetkilileri ile proje üretmek için görüşmelerimiz oldu. Alanında uzman araştırmacılarla görüşerek, çözüm için ne yapılması gerektiğini sorduk. Bizlere, yaban domuzlarının kesinlikle beslenmemesini, ormanlık alanda aç kalmayacaklarını söylediler. Çocuklarımız sokaklarda oynuyor, can güvenliği yok. Domuz besleyenleri anlayamıyorum. Domuzlar aç kalmaz, orman yeter. Kesinlikle beslemesinler" dedi.

Berber Ali Karaduman (42) da, "Evimizin olduğu yerlere sık aralıklarla aç kalan yaban domuzları iniyor. Domuzlara aç kalmamaları için yiyecek veriyoruz. Fakat ister istemez tedirgin oluyoruz. Domuzların şehir merkezine inmemeleri için yetkililerden bir çözüm bekliyoruz" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

2 aydır koronavirüs vakası görülmeyen Pekin'de hayvan pazarından kaynaklı yeni vakalar patlak verdi Haber
2 aydır koronavirüs vakası görülmeyen Pekin'de hayvan pazarından kaynaklı yeni vakalar patlak verdi
Bayılan işçinin yanına koşan arkadaşları tuğlaların içinde yılanla karşılaştı Haber
Bayılan işçinin yanına koşan arkadaşları tuğlaların içinde yılanla karşılaştı
Şehirler arası yolda günlerce mahsur kalan kadın, üst geçitte ölü bulundu Haber
Şehirler arası yolda günlerce mahsur kalan kadın, üst geçitte ölü bulundu
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde çalışanın hesabında biriken tutar 60 yaşın tamamlanmasıyla ödenecek Haber
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde çalışanın hesabında biriken tutar 60 yaşın tamamlanmasıyla ödenecek
Kuaföre giren yılan, kadınlara korku dolu anlar yaşattı Haber
Kuaföre giren yılan, kadınlara korku dolu anlar yaşattı
Pandemi Kurulu Üyesi Doç. Dr. Erayman: Eylül ayında vakaların yok denecek kadar azalmasını öngörüyoruz Haber
Pandemi Kurulu Üyesi Doç. Dr. Erayman: Eylül ayında vakaların yok denecek kadar azalmasını öngörüyoruz
Cezaevindeki Demirtaş, Twitter'dan paylaşım yaptı: HDP, Millet İttifakı'nın parçası değildir
Cezaevindeki Demirtaş, Twitter'dan paylaşım yaptı: HDP, Millet İttifakı'nın parçası değildir
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi, Bylock tespit edilmeyen tek kamu kurumu oldu
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi, Bylock tespit edilmeyen tek kamu kurumu oldu
ABD'de silahlanan eylemciler bir kentte özerklik ilan etti, Trump çılgına döndü
ABD'de silahlanan eylemciler bir kentte özerklik ilan etti, Trump çılgına döndü
Şifa deposu kenger sakızının kilosu bin liradan satılıyor
Şifa deposu kenger sakızının kilosu bin liradan satılıyor
24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı
24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı
Edirne'ye girişler 14-17 Haziran'da sınırlandırıldı
Edirne'ye girişler 14-17 Haziran'da sınırlandırıldı
Trabzonspor, Göztepe'yi deplasmanda 3-1 mağlup etti
Trabzonspor, Göztepe'yi deplasmanda 3-1 mağlup etti
Son Dakika: Türkiye'de 12 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 15 kişi hayatını kaybetti, 1195 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 12 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 15 kişi hayatını kaybetti, 1195 yeni vaka tespit...
Son Dakika: İdlib'de 5 Haziran günü zırhlı ambulansa yapılan saldırıda yaralanan askerimiz şehit oldu
Son Dakika: İdlib'de 5 Haziran günü zırhlı ambulansa yapılan saldırıda yaralanan askerimiz şehit oldu
Maçka Parkı'nda içki şişesiyle doktorun boğazını kesen saldırgan tutuklandı
Maçka Parkı'nda içki şişesiyle doktorun boğazını kesen saldırgan tutuklandı
Ozan Tufan'ın kırmızı kartı sonrası, Emre Belözoğlu hakeme sert tepki gösterdi
Ozan Tufan'ın kırmızı kartı sonrası, Emre Belözoğlu hakeme sert tepki gösterdi
İbrahimovic ile Milan arasındaki yeni sözleşme görüşmeleri kriz yarattı
İbrahimovic ile Milan arasındaki yeni sözleşme görüşmeleri kriz yarattı
Potansiyel koronavirüs aşısının üçüncü aşama klinik denemeleri başlıyor
Potansiyel koronavirüs aşısının üçüncü aşama klinik denemeleri başlıyor
Fenerbahçe ile Beşiktaş, Partizan'lı golcü Umar Sadiq'ı gündemine aldı
Fenerbahçe ile Beşiktaş, Partizan'lı golcü Umar Sadiq'ı gündemine aldı
Cezaevinden firar eden mahkum, ortalığı birbirine kattı
Cezaevinden firar eden mahkum, ortalığı birbirine kattı
Hastasının sorduğu soruya sinirlenen doktor, sinkaflı küfürler edip hakaretler savurdu
Hastasının sorduğu soruya sinirlenen doktor, sinkaflı küfürler edip hakaretler savurdu
Çaldığı televizyonla yolcu minibüsüne bindi! O anlar kamerada
Çaldığı televizyonla yolcu minibüsüne bindi! O anlar kamerada
Kene ısırmasından enfekte olan kişi, hastalığı başkalarına bulaştırabiliyor
Kene ısırmasından enfekte olan kişi, hastalığı başkalarına bulaştırabiliyor
Fenerbahçeli Max Kruse, Kayserispor maçı kadrosuna alınmadı
Fenerbahçeli Max Kruse, Kayserispor maçı kadrosuna alınmadı
WhatsApp'a kullanıcıları rahatlatacak 2 yeni özellik geliyor
WhatsApp'a kullanıcıları rahatlatacak 2 yeni özellik geliyor
Cinayet kurbanı kadının abisi, kardeşi hakkındaki iddiaları yalanladı
Cinayet kurbanı kadının abisi, kardeşi hakkındaki iddiaları yalanladı
Bilim Kurulu Üyesi Ünal: Dünyada artış sürerken bizdeki vakaları sıfırlamak kolay değil
Bilim Kurulu Üyesi Ünal: Dünyada artış sürerken bizdeki vakaları sıfırlamak kolay değil
Son Dakika: Bakan Selçuk: Kısa çalışma ödeneğini devam etmeyecek
Son Dakika: Bakan Selçuk: Kısa çalışma ödeneğini devam etmeyecek
Kozmetik sektöründe kullanılan mucizevi yağın litresi 40 bin liraya satılıyor
Kozmetik sektöründe kullanılan mucizevi yağın litresi 40 bin liraya satılıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Leyla Güven Engin Altay Halife Hafter Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Emre Kınay Ebru Polat Sezen Aksu Demet Akalın
Spor Ali Koç Fatih Terim Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Servet Yardımcı
Daha Fazla Twitter Göztepe Trabzonspor Kayserispor
Şu an buradasınız: Marmarisliler domuz korkusu yaşıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.6.2020 12:41:41. #1.15#
title