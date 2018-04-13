Marmarisli Öğrenciler Amerika'da Türkiye'yi Temsil Edecek

Şubat ayında Kuşadası Efes Kongre Merkezi'nde yapılan ve dünyanın en büyük ve en prestijli Yaratıcılık Yarışması olan, " Destination Imagination" yarışmasının Türkiye Finallerinde; 180 okuldan 360 takım ve 2800 öğrenci arasından seçilen Marmaris Özbilim Lisesi öğrencileri, Amerika'nın Tennessee eyaletinde bağlı Knoxville kentinde 23 - 26 Mayıs tarihleri arasında yapılacak Dünya Finalinde Türkiye'yi temsil edecek.

Marmaris Özbilim Lisesi Müdürü Ahmet Dursun Ertuğrul öğrencilerinin bu ulusal başarısından gurur duyduğuna belirterek; "Yenilikçi, lider ruhlu ve kariyer sahibi nesiller yetiştirmek amacıyla 30 yılı aşkın süredir yapılan ve bu zamana kadar 1,5 milyondan fazla öğrenciye ulaşan STEM tabanlı Türkçe olarak bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik konulu tanımlayabileceğimiz yarışmada, ABD'nin 48 eyaleti ve yaklaşık 20 ülkeden 17.000 katılımcı bulunuyor. Yarışmada 1.400 takım içinde yaklaşık 8.000 öğrenci yarışacak. Takımımızda bulunan öğrencilerimiz Derin Altıparmak, İkra Günsoy, Doğa Yıldız, Yağmur Cansu Kutlu, Romina Khoshgou, Yaşar Mete Alper ve Yılmaz Salakoslu'nun bu başarılarında, okulumuz proje koordinatörü ve Matematik Öğretmenimiz Kaan Yağlı, takım öğretmenlerimiz Yabancı Diller Bölüm Başkanı Deniz Altıparmak ve Drama Öğretmenimiz Senem Akmancı'nın büyük emekleri var.

Beklentimiz ulusal başarıyı yakalayan öğrencilerimiz, Amerika'dan da iyi bir derece ile dönerek, bize ülkece uluslar arası gururu da yaşatacaklar." dedi. AjansSevgi Marmaris