Marmaris'teki yangın 8'inci gününde; alevler 4 mahallede kısmen kontrol altında

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, 8 gündür devam eden orman yangınında alevler, gece karadan, günün ilk ışıklarıyla da havadan müdahalenin başlamasıyla kırsal Hisarönü, Orhaniye, Turgut ve Turunç mahallerinde kontrol altına alındı.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, 8 gündür devam eden orman yangınında alevler, gece karadan, günün ilk ışıklarıyla da havadan müdahalenin başlamasıyla kırsal Hisarönü, Orhaniye, Turgut ve Turunç mahallerinde kontrol altına alındı. Ekipler, tepelerde süren yangının yerleşim yerlerine inmemesi için yoğun mücadele veriyor.

Marmaris'in İçmeler karayolu üzerindeki Armutalan Mahallesi Siteler mevkisinin üst kısımlarındaki kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda, 29 Temmuz günü saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisi ve kozalakların patlayıp, fırlamasıyla kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Armutalan ile kırsal Hisarönü, Turunç, Turgut, Orhaniye, Bayır, Osmaniye ve Çiftlik mahallerinde kara ve denizden toplam 1967 haneden toplam 7 bin 490 kişi tahliye edildi. Tahliye edilenlerin bir kısmı kendi talepleriyle ilçe merkezindeki açık otellere, bir kısmı ise kırsal mahallerde güvenli alanlarda kurulan konteyner ve çadırlara yerleştirildi. Geçen süre içerisinde canla başla mücadele eden ekiplere bölge halkı da yoğun destek verdi.

ALEVLER TEPELERDE SÜRÜYORDün, Hisarönü, Orhaniye, Turgut ve Turunç mahallerinin bulunduğu bölgede yüksek yerlerde devam eden yangına, 16 helikopter, 5 uçak, 120 arazöz ve itfaiye aracı, 3 polis TOMA'sı ve 300 görevli personel ile gönüllülerin desteğiyle söndürme çalışmaları sürdü. Havanın kararmasıyla helikopterler ve uçaklarla müdahale sonlandırıldı. Karadan arazözlerle müdahale edilen alevlerin mahallelere inmesi önlendi. Gönüller, gece boyunca söndürme ekiplerine su ve ayran taşıyarak ekiplere destek verdi. Marmaris Belediyesi tarafından kamyonetlerle 100 yangın söndürme tüpü bölgeye ulaştırıldı. Nem oranını yüzde 20 olduğu, rüzgarın saatteki hızının 50 kilometreyi aştığı bölgede Turunç Mahallesi Amos mevkisinde saat 21.30 sıralarında alevler tekrar büyüdü. Arazözler ve itfaiye ekiplerinin yanı sıra 6 TOMA ile müdahale edilen alevler, 5 saatte söndürüldü.13 BİN 500 HEKTAR ALAN ZARAR GÖRDÜBugün sabahın ilk ışıklarıyla havadan müdahale yeniden başladı. Dağların yola yakın kısımlarında ekipler su dökerek soğutma çalışması yaptı. Hisarönü Mahallesi'ndeki kavşak ile Orhaniye arasındaki karayolu aralıklarla jandarma ekipleri tarafından tedbir amacıyla trafiğe kapatıldı. Turgut- Selimiye mahalleleri karayolu üzerinde komedyen Şahan Gökbakar'ın da dubleks villasının bulunduğu Delikliyol mevkisine Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'na bağlı çıkarma gemisi sevk edildi. Gemi ile getirilen ekipler, bölgedeki alevlere müdahale etti. Delikliyol'da alevler kısmen kontrol altına alındı.Turgut Mahallesi'ndeki söndürme çalışmalarında ise Manisa Büyükşehir İtfaiyesi'ne ait bir arazöz devrildi, 4 kişi hafif yaralandı. Sağlık ekipleri itfaiyecilere ayakta müdahale etti.Sabah yapılan etkili müdahaleler ile Orhaniye, Turgut, Turunç ve Hisarönü mahallerinde alevler kısmen söndürüldü.Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, yangının 8'inci gününde yaklaşık 13 bin 500 hektar ormanlık alan zarar gördü.SİYASİLER YANGIN YERİNDEMemleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ve beraberindeki partililerle yangın bölgelerinde söndürme çalışmalarını takip etti.Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Turgut ve Turunç mahallelerinde yanan alanları dolaşıp, ekiplere destek sağladı. Başkan Oktay, sabah saatlerinde yangınların kısmen söndürüldüğünü, çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Yangını söndürme çalışmaları, bugün 2 uçak, 6 helikopter, 133 arazöz, İstanbul, İzmir, Denizli, Aydın, Kırklareli, Sakarya ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve yüzlerce gönüllü vatandaşla devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Gündoğan