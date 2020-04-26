Marmaris'te zabıtadan küçük çocuğa doğum günü sürprizi
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İbrahim Sezer, Marmaris, Zabıta, Yerel, Haber

Marmaris'te zabıtadan küçük çocuğa doğum günü sürprizi

Marmaris'te zabıtadan küçük çocuğa doğum günü sürprizi Marmaris Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Temizlik İşleri Müdürlüğü görevlisi İbrahim Sezer'in oğlu 6 yaşındaki Kerem'e doğum günü sürprizi yaptı.

26.04.2020 17:20 | Son Güncelleme: 26.04.2020 17:21
Marmaris'te zabıtadan küçük çocuğa doğum günü sürprizi

Marmaris'te zabıtadan küçük çocuğa doğum günü sürprizi

MUĞLA - Marmaris Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Temizlik İşleri Müdürlüğü görevlisi İbrahim Sezer'in oğlu 6 yaşındaki Kerem'e doğum günü sürprizi yaptı.

Korona virüsü salgını sırasında büyük bir özveriyle çalışan Marmaris Belediyesi zabıta ekipleri küçüklerin yüzünü güldürmeyi de ihmal etmiyor. Zabıta ekipleri, belediyenin Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görev yapan İbrahim Sezer'in oğlu Kerem'e doğum günü sürprizi düzenledi. Doğum günü pastası ve hediyeler ile eve giden zabıtaları karşısında görünce şaşkınlığını gizleyemeyen 6 yaşındaki Kerem'in mutluluğu da gözlerinden okundu.

Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evden çıkamayan Kerem'in doğum günü olduğunu öğrenince küçük bir organizasyon yaptıklarını söyleyen zabıtalar, "Onu bu zor günlerde mutlu etmek ve unutamayacağı bir doğum günü yaşamasını istedik. İnşallah önümüzdeki yıl arkadaşlarıyla, ailesiyle birlikte kutlar" dediler.

Marmaris'te zabıtadan küçük çocuğa doğum günü sürprizi

Kaynak: İHA

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