Marmaris'te yangında hayatını kaybeden Şahin Akdemir'in ailesini alevlerin söndürülmesi rahatlattı
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Marmaris'te yangında hayatını kaybeden Şahin Akdemir'in ailesini alevlerin söndürülmesi rahatlattı

Marmaris'te yangında hayatını kaybeden Şahin Akdemir'in ailesini alevlerin söndürülmesi rahatlattı
Anadolu Ajansı / Durmuş Genç - Haberler | Güncel

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınında yaşamını yitiren gencin ailesi, alevlerin söndürülmesinin ardından oğullarının mezarı başında dua etti.

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınında yaşamını yitiren gencin ailesi, alevlerin söndürülmesinin ardından oğullarının mezarı başında dua etti.

Armutalan Mahallesi Şirinyer mevkisindeki yangının kontrol altına alınması için çalışma yürüten ekibe su taşıdıktan sonra bölgeden ayrılmaya çalışırken kaza yapınca alevlerin arasında kalarak hayatını kaybeden 25 yaşındaki Şahin Akdemir'in ailesi oğullarını kaybetmenin acısını ilk günkü gibi yüreklerinde yaşıyor.

Marmaris'in ardından Köyceğiz'de çıkan ve 14 gün süren yangında dumandan etkilenmemek için evleri tahliye edilen aile, yangının kontrol altına alınmasıyla tekrar evlerine dönerek, lokma döktürdü.

Oğullarının kabri başında dua eden baba Ali Akdemir (51), AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşadıkları acının tarif edilemez olduğunu söyledi.

Bölgede etkili olan yangınların herkesi derinden yaraladığını ve ekiplerin gece gündüz müdahalede bulunduğunu belirten Akdemir, "Bu ateş beni, Marmaris'te yaktı. Allah'ın izniyle bu yangın söndü, kontrol altına alındı. Şahin'im bu vatan için canını verdi. Onun için gururlu ve onurluyum." dedi.

"Oğlum gibi şehit olmayı tercih ederim"

Oğlunun vatan, millet sevdalısı bir genç olduğunu vurgulayan Akdemir, evladının yaşasaydı her yangına gözünü kıpmadan müdahale için gideceğini ifade etti.

Şahin Akdemir'in daha önce yine Marmaris'te çıkan orman yangınını söndürmeye çalışan ekibe de su ve ayran götürdüğünü anlatan Akdemir, şunları belirtti:

"Oğlumda vatan sevdası, şehitlik sevdası vardı. Çevreye ve doğaya çok hassastı. Vatan işi, bayrak sevdası, gönül işi hafife alınacak bir iş değil. Hem ateş yanıyor hem de doğada ne kadar yaşayan hayvan varsa zarar görüyor. Küçük oğlumla Köyceğiz'deki yangında bir böcek yanmasın, ağaç yanmasın diye 10 günden beri aynı mücadeleyi verdik. Oğlum gibi şehit olmayı tercih ederim. Bugün ben de şehit gidebilirim, hiç sıkıntım yok. Oğlum yangınların söndürülmüş olduğunu görseydi, herkesten daha çok sevinirdi. Küçük oğlumla 10 günden beri geceleri sabahlara kadar buradaki şu oğlumun ve babamın mezarı yanmasın diye çaba gösterdik. Ateş zaten mezarlığın hemen hemen 100 metre arka tarafına yanaştı."

Marmaris'te yangında hayatını kaybeden Şahin Akdemir'in ailesini alevlerin söndürülmesi rahatlattı
Marmaris'te yangında hayatını kaybeden Şahin Akdemir'in ailesini alevlerin söndürülmesi rahatlattı
Marmaris'te yangında hayatını kaybeden Şahin Akdemir'in ailesini alevlerin söndürülmesi rahatlattı
Marmaris'te yangında hayatını kaybeden Şahin Akdemir'in ailesini alevlerin söndürülmesi rahatlattı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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Marmaris'te yangında hayatını kaybeden Şahin Akdemir'in ailesini alevlerin söndürülmesi rahatlattı - Haberler
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