Marmaris'te yangın mağdurlarına psikolojik destek
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Marmaris'te yangın mağdurlarına psikolojik destek

Marmaris'te yangın mağdurlarına psikolojik destek
Demirören Haber Ajansı / Ali Gündoğan - Haberler | Sağlık

MUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınlarında yapıları hasar gören ailelere, travmalarını atlatmaları için uzman psikologlar tarafından bire bir görüşme ile psikolojik destek sağlanıyor.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınlarında yapıları hasar gören ailelere, travmalarını atlatmaları için uzman psikologlar tarafından bire bir görüşme ile psikolojik destek sağlanıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Marmaris Belediyesi iş birliğiyle Dünya İnsani Dayanışma Derneği (World Human Relief) üyesi psikologlar, yangından etkilenen kırsal mahallerde yaşayanlarla bir araya geldi. Yangın sonrasında oluşabilecek travma ve ruhsal problemleri şimdiden tespit ederek, büyümeden engellenmesi için yürütülen çalışmaya çok sayıda psikolog katıldı. Uzmanlar, ilk olarak orman yangınlarından en çok etkilenen, ilçenin kırsal Bayır ve Osmaniye Mahallesi'nde yaşayanlarla bir araya geldi.

Dünya İnsani Dayanışma Derneği Kurucu Başkanı ve Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Ayten Zarar, "Öyle büyük bir felaket yaşandı ki insanların evlerini barklarını, ormanlarını, anılarını, hayata dair tutunduğu her şeyi yok etti. Bunun ardından hem kısa dönemde hem de uzun dönemde travmalar yaşanacaktır. Ben Manavgat'ta da Marmaris'te de insanların hem birbirlerine hem yetkililere karşı yoğun öfke ve düşmanlık duyguları yaşadığını fark ettim. O yoğun öfkenin, düşmanlık duygusunun azalması ve travmanın etkileriyle daha iyi başa çıkabilmesi için destek veriyoruz" diye konuştu.Uzman Klinik Psikolog Şule Nur Orhan da Bodrum, Köyceğiz, Manavgat, Adana gibi afet yaşanan tüm bölgelerde bu çalışmayı yürüttüklerini belirterek "Amacımız, insanların en az hasarla bu süreci atlatması" dedi.

Marmaris'te yangın mağdurlarına psikolojik destek
Marmaris'te yangın mağdurlarına psikolojik destek
Marmaris'te yangın mağdurlarına psikolojik destek
Marmaris'te yangın mağdurlarına psikolojik destek
Marmaris'te yangın mağdurlarına psikolojik destek

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Gündoğan

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