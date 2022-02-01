Marmaris'te tartıştığı eski eşini ve 2 kişiyi bıçaklayan zanlı tutuklandı - Haberler
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Marmaris'te tartıştığı eski eşini ve 2 kişiyi bıçaklayan zanlı tutuklandı

AA, Sabri Kesen - Güncel
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Marmaris'te tartıştığı eski eşini ve 2 kişiyi bıçaklayan zanlı tutuklandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde tartıştığı eski eşini, kardeşini ve kayınvalidesini bıçakladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

MARMARİS, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde tartıştığı eski eşini, kardeşini ve kayınvalidesini bıçakladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İçmeler Mahallesi Köyiçi mevkisinde eski eşi F.Ö'nün (33) yaşadığı eve giren Hasan U. (42), burada eski eşini, eşinin kardeşi M.Ö. ve kayınvalidesi D.K'yi bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli ile zanlının kardeşleri K.U. ve H.U'yu gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan K.U. ve H.U. savcılıkça serbest bırakıldı, Hasan U. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddet Büro Amirliğince hazırlanan dosyayla 21 Ocak 2022'de mahkemeden şüpheli Hasan U'nun eski eşine tehditleri nedeniyle elektronik kelepçe uygulanması talep edildiği, mahkemeden onay beklendiği öğrenildi.

Marmaris'te tartıştığı eski eşini ve 2 kişiyi bıçaklayan zanlı tutuklandı

Marmaris'te tartıştığı eski eşini ve 2 kişiyi bıçaklayan zanlı tutuklandı

Marmaris'te tartıştığı eski eşini ve 2 kişiyi bıçaklayan zanlı tutuklandı

AA / Sabri Kesen - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Marmaris, İçmeler, Muğla, Güncel, Haber

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