Marmaris'te sürücü ve yayalara 10 ayda yaklaşık 725 bin lira ceza kesildi

23.10.2019 18:42

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, yılbaşından bu yana kural ihlali yapan sürücü ve yayalara 724 bin 894 lira para cezası uygulandı. Denetimlerde en fazla cezaya 578 bin 290 lirayla 4 bin 304 motosikletli çarptırılırken, ikinci sırada ise 83 bin lirayla 246 ticari taksi sürücüsü yer aldı.

Marmaris Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, 2019'un Ocak ayından bu güne kadar 9 bin 433 motosikleti ve sürücüsünü kontrol etti.

Kask takma zorunluluğunu yerine getirmeyip kural ihlalinde bulunduğu belirlenen 4 bin 304 motosiklet sürücüsüne 578 bin 290 lira para cezası uygulandı.

Ayrıca, yaya geçitlerinde yayaların geçişine öncelik tanımayan 74 otomobil sürücüsüne ise toplam 8 bin 140 lira ceza kesilirken, yolun karşısına geçişlerde yaya geçitlerini kullanmayan 88 kişiye de 9 bin 504 lira para cezası verildi.

Abartı egzozdan 89 motosiklet ve ticari taksi sürücüsüne de 45 bin 566 lira para cezası uygulanırken, kontrol edilen 246 ticari taksiden eksiklikleri bulunanların sürücülerine 83 bin 394 lira ceza yazıldı.

Yılbaşından beri sürücü ve yayalar toplam 724 bin 894 lira para cezası kesildi.

Kaynak: AA