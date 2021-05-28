Marmaris'te sokaklar boşaldı, plajlar doldu

MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'nde, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle cadde ve sokaklarda de sessizlik hakim olurken plajlar doldu.

MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'nde, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle cadde ve sokaklarda de sessizlik hakim olurken plajlar doldu. Plajlarda renkli görüntüler oluşurken, Muğla İl Sağlık Müdürü İskender Gençer, özellikle güneşin etkili olduğu öğle saatlerinde uzun süre açık alanlarda durulmaması uyarısında bulundu.

Marmaris ilçe merkezinde son iki günde giderek etkisini artıran hava sıcaklıklarıyla termemetreler bugün öğle saatlerinde 41 dereceyi gösterdi, deniz suyu sıcaklığı ise 18 dereceye ulaştı. Nemle hissedilen hava sıcaklığının bunaltıcı etkisiyle sokaklar boşalırken, plajlar doldu. İlçe merkezindeki Atatürk Caddesi'nden İçmeler Mahallesi'ne kadar uzanan 11 kilometrelik mavi bayraklı plajlar turist, tatilci ve Marmarislilerle doldu. Denizde yüzerek ve su sporları yaparak serinlemeye çalışanlar arasında çocuklar da yer aldı.

'KORUNMAMIZA RAĞMEN BUNALTICI HAVA VAR'Konya'dan tatile gelen toptancı Ahmet Sevinç (41), "İlk defa arkadaşımla geldim. Çok sıcak ve her yerim yandı. Deniz ve güzel manzaranın keyfini çıkartıyorum" dedi. Kuyumcu Özcan Nurcan (35), "Bu aylarda sıcaklar oluyordu ama bu sefer bir anda bastırdı. Acayip bunaltıcı ve zorlayıcı bir hava var" dedi. Ev hanımı Mehtap Kozkun (43), "Bunaltıcı sıcaklar çok fazla. Etkilenmemek için deniz kenarında şemsiye altındayız. Korunmamıza rağmen bunaltıcı bir hava var" dedi.SAĞLIK MÜDÜRÜNDEN UYARI Muğla İl Sağlık Müdürü İskender Gençer, "Hava sıcaklıkları artmakta. Özellikle güneşin etkili olduğu öğle saatlerinde uzun süre açık alanlarda durulmamalıdır. Acil bir durum olmadığı sürece kronik rahatsızlıkları olanlar saat 11.00-16.30 arası güneşe maruz kalmasın. Dışarı çıkacak olanlar renkli elbiseler giyip, şapka takmalıdır. Günde 1,5 ile 2 litre arası su tüketimi vücudun ihtiyacını karşılar. Vücut ısısının düşürülmesi için el, yüz ve ayaklara soğuk su tutulmalı" diye konuştu.

Marmaris Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, "Hava sıcaklıkları 4-5 derece birden artışa geçti. Nemin etkisiyle birlikte bunaltıcı sıcaklar kapımızda. Yüksek nem ile birlikte 40 derece üzeri sıcaklıklar hakim olacaktır" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Gündoğan